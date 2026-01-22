Συνέδριο Αειφορικής και Βιώσιμης Γεωργίας την Πέμπτη 29/1 στη Λάρισα

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και το Εργαστήριο Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (NitLab) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με κεντρικό θέμα «Καινοτομία, Ανθεκτικότητα και Προοπτικές», το Συνέδριο της Αειφορικής και Βιώσιμης Γεωργίας (https://bioagrifood.gr/) φέρνει κοντά επιστήμονες, ερευνητές, παραγωγούς και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών γύρω από τις νέες καλλιέργειες, τη βελτίωση της εδαφικής υγείας, τις πιστοποιήσεις και τις προοπτικές των αγορών.

Η θεματολογία του συνεδρίου αναπτύσσεται μέσα από τέσσερα εξειδικευμένα Panels

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσέλευση 16:30, Χαιρετισμοί 16:45

Panel 1 17:00-18:00, Καινοτόμες εφαρμογές στην γεωργία και στην κλιματική αλλαγή: Oμιλητές: Καθηγητής ΠΘ Κοράκης Θανάσης, Στέλιος Βασιλόπουλος Γεωπόνος -Τεχνολόγος Τροφίμων PhD, Παναγιώτης Καλφούντζος. Διευθύνων Σύμβουλος, Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣΓΗ

Panel 2 18:00-19:00, Καινοτόμες Καλλιέργειες (Κινόα /tritordeum): Ομιλητές: Δρ. Μπιλάλης Δημήτρης Καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας ΓΠΑ, Δρ. Τίγκα Εύη Επίκουρη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γεωργίας και Βιώσιμα Αγροτικά Συστήματα ΠΘ, Ανατολίτης Κώστας Γεωπόνος ALFASEEDS, Μούσιος Θανάσης Παραγωγός Κινόας

Panel 3 19:00-20:00: Όσπρια στην Αμειψισπορά. Επίδραση στην υγεία και την παραγωγικότητα του εδάφους. Ομιλητές: Δρ Δημήτριος Βλαχοστέργιος, ΙΒΚΦ/Διευθυντής Ερευνών, Δρ Ελευθέριος Ευαγγέλου, ΙΒΚΦ/ΕΛΓΟ, Κύριος Ερευνητής, Δρ. Φώτης Τέκος CEO FOODOXYS,

Panel 4 20:00-21:00: Αεϊφορικά συστήματα γεωργικής παραγωγής: Ομιλητές: Δρ. Δημήτρης Μπεσλεμές, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου ΠΕΤΤ Βάμβακος, Μηνάς Σάκης Αμπελουργός -Οινοποιός Προέδρος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας, Σοφολόγης Δημήτρης Γεωπόνος Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας -Προέδρος ΠΟΣΓ.