Ρωσία: Αποζημιώσεις στους αγρότες μετά τη σφαγή βοοειδών λόγω ζωονόσων και διαμαρτυριών

Η ρωσική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να καταβάλει αποζημιώσεις στους αγρότες της περιοχής Νόβοσιμπιρσκ, όπου οι αρχές διέταξαν τη σφαγή χιλιάδων βοοειδών λόγω κρουσμάτων ζωονόσων, προκαλώντας τις μεγαλύτερες μη πολιτικές διαδηλώσεις στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες εντόπισαν κρούσματα παστερελλώσεως, μιας σοβαρής βακτηριακής πνευμονίας, καθώς και λύσσας. Πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς και κτηνιάτρους να φτάνουν σε φάρμα με περίπου 600 ζώα στο χωριό Κοζίχα, 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της περιοχής, Νόβοσιμπιρσκ. Οι αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση σε εξωτερικούς επισκέπτες στα πληγείσα χωριά, ενώ κυβερνητική επιτροπή από τη Μόσχα βρίσκεται στην περιοχή για διαπραγματεύσεις με αγανακτισμένους αγρότες.

Οικονομική στήριξη

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Αντρέι Τραβνίκοφ, δήλωσε ότι για εννέα μήνες οι αγρότες θα λαμβάνουν οικονομική στήριξη από τον περιφερειακό προϋπολογισμό, ενώ τόνισε ότι εφαρμόζονται «αυστηρά αλλά απολύτως αναγκαία» κτηνιατρικά μέτρα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Η ασθένεια φαίνεται να παίρνει ασυνήθιστη μορφή και να μεταλλάσσεται, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβερνητικής επιτροπής Σεργκέι Ντανκβερτ, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη λήψη αυστηρών μέτρων. Τα κρούσματα αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον 10 περιοχές της Ρωσίας, με ορισμένους κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους να αμφισβητούν τη διάγνωση και την έκταση της σφαγής. Σύμφωνα με ειδικούς, οι συγκεκριμένες ασθένειες δεν δικαιολογούν τη σφαγή μεγάλων ζώων και θα ήταν πιο λογικό να ξεκινήσει από πτηνά και μικρότερα ζώα.