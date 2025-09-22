Σαμοθράκη: Μεγάλη ανησυχία για την εξάπλωση της ευλογιάς – Θανατώθηκαν πάνω από 3.000 ζώα

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στη Σαμοθράκη για την εξάπλωση της ευλογιάς, καθώς η νόσος έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο του νησιού.

Πάνω από 3.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα, ενώ τα αποτελέσματα νέων δειγμάτων αναμένονται μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Μακρυλιές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για το τρίτο ύποπτο κρούσμα μέσα σε μία εβδομάδα. Στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις οι αρχές προχώρησαν ήδη στη θανάτωση των κοπαδιών.

Οι κτηνίατροι θα συλλέξουν αύριο Δευτέρα δείγματα από το νέο ύποπτο κοπάδι, τα οποία θα σταλούν για εργαστηριακές αναλύσεις.

Από την αρχή του έτους, σε 17 εκτροφές του νησιού τα ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς, με τις συνέπειες να είναι ιδιαίτερα βαριές για την τοπική οικονομία. Η κτηνοτροφία αποτελεί περίπου το 50% των εισοδημάτων της Σαμοθράκης, όπου εκτρέφονται συνολικά 45.000 ζώα σε περίπου 250 εκτροφές.