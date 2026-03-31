Σχέδια Βελτίωσης: Ενίσχυση τρακτέρ ως 80 ίππων για μαστιχόδεντρα, κηπευτικά και δενδρώδεις καλλιέργειες

Η υπό διαβούλευση Υπουργική Απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης καθορίζει με σαφήνεια τον εξοπλισμό που ενισχύεται οικονομικά. Σύμφωνα με το Άρθρο 9, η στήριξη αφορά αποκλειστικά αυτοκινούμενα μηχανήματα, όπως γεωργικούς ελκυστήρες συγκεκριμένων κατηγοριών (Τ1, Τ2, Τ4 και C), περονοφόρους και τηλεσκοπικούς φορτωτές, bobcat, μηχανήματα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών, καθώς και ψεκαστικά, χορτοκοπτικά, ενσιροκοπτικά, φυτευτικές μηχανές και μηχανές συλλογής διαφόρων προϊόντων, όπως πατάτες, καρότα, κρεμμύδια, σταφύλια και οπωροφόρα.

Στην κατηγορία των βαμβακοσυλλεκτικών, θεριζοαλωνιστικών και μηχανών συλλογής οσπρίων, βιομηχανικής ντομάτας και τεύτλων, η ενίσχυση προβλέπεται μόνο για συλλογικά σχήματα. Η αγορά ελκυστήρα ενισχύεται μόνο εφόσον η ισχύς του συμφωνεί με τα αποτελέσματα του αλγορίθμου TEReS, που υπολογίζει τη μέγιστη επιλέξιμη ιπποδύναμη βάσει έκτασης, καλλιέργειας, εκτροφής και νομού. Επιτρέπεται προσαύξηση μέχρι 10 hp για λόγους ευκολίας στην αγορά, ενώ το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει ενίσχυση μόνο ενός ελκυστήρα.

Κατ’ εξαίρεση, προβλέπεται ενίσχυση ελκυστήρα με συγκεκριμένη ισχύ για καλλιέργειες μαστίχας, κηπευτικών, δενδρωδών, αμπελώνων ή αρωματικών φυτών, καθώς και για εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών ή χοιρομητέρων, ανάλογα με την έκταση ή τον αριθμό ζώων.

Η ΥΑ

Με βάση την υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση, ενισχύεται αποκλειστικά ο εξής αυτοκινούµενος εξοπλισµός:

α) Οι γεωργικοί ελκυστήρες των κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ4, και C του άρθρου 4 του Καν (ΕΕ) 167/2013, (εξαιρουµένων των οχηµάτων φορτηγού τύπου, ελαφρού τύπου και τύπου Unimog και των οχηµάτων που µπορούν να µεταφέρουν προσωπικό πέραν του χειριστή), οι περονοφόροι και τηλεσκοπικοί φορτωτές, τα bobcat, τα µηχανήµατα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκµετάλλευσης και

β) τα ψεκαστικά, τα χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών κ.α.), οι φυτευτικές µηχανές, οι πατατοσυλλεκτικές, οι καροτοσυλλεκτικές, οι µηχανές συλλογής κρεµµυδιών, οι µηχανές συλλογής αρωµατικών και ανθοκοµικών φυτών, οι σταφυλοσυλλεκτικές, οι µηχανές συλλογής οπώρων και ακρόδρυων, οι δονητές / συλλέκτες δέντρων, οι αυτοκινούµενοι λιπασµατοδιανοµείς και οι ενσιροδιανοµείς.

γ) βαµβακοσυλλεκτικές, θεριζοαλωνιστικές µηχανές, µηχανές συλλογής ρυζιού οσπρίων, ψυχανθών, βιοµηχανικής ντοµάτας και τεύτλων υπό τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος 4, αποκλειστικά για συλλογικά σχήµατα.

Κατ’ εξαίρεση από τον TEReS

Η αγορά τρακτέρ θα ενισχύεται µόνο εφόσον η ισχύς του είναι σύµφωνα βάσει των αποτελεσµάτων που επιστρέφει ο αλγόριθµορ TEReS. Πρόκειται για ένα excel που βάσει δεδοµένων µελλοντικής έκτασης, καλλιέργειας, εκτροφής, νοµού κ.λπ επιστρέφει τη µέγιστη επιλέξιµη ιπποδύναµη.

Για λόγους εύρεσης του κατάλληλου ελκυστήρα υπό τις συνθήκες της αγοράς µηχανηµάτων, οι ιπποδυνάµεις που προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθµου ή του κατωτέρω πίνακα µπορεί να προσαυξάνονται µέχρι και 10 ίππους. Επίσης είναι δυνατή η ενίσχυση ενός µόνο ελκυστήρα για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω αλγορίθµου, είναι δυνατή η ενίσχυση ελκυστήρα µε τις εξής προϋποθέσεις:

• Καλλιέργεια µαστίχας σε έκταση τουλάχιστον 20 στρεµµάτων έως 50 hp.

• Καλλιέργεια κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 30 στρεµµάτων έως 70 hp.

• Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών ή/και αρωµατικών φυτών σε έκταση τουλάχιστον 45 στρεµµάτων έως 70 hp.

• Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών ή/και αρωµατικών φυτών σε έκταση τουλάχιστον 70 στρεµµάτων έως 80 hp.

• Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 120 στρεµµάτων έως 80 hp.

• Εκτροφή τουλάχιστον: 150 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές (Οδηγία 85/148) ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων έως 70 hp.