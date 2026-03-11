Τέθηκε σε διαβούλευση έως 29/3 το νέο πλαίσιο για Σχέδια Βελτίωσης και άλλες επενδύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ το πλαίσιο υλοποίησης των Παρεμβάσεων: Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα», Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» και Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027.»

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο της απόφασης θα διαρκέσει έως την Κυριακή 29 Μαρτίου, επιτρέποντας σε παραγωγούς, οργανισμούς και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλουν σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις.

Ειδικότερα, η διαβούλευση αφορά τις εξής παρεμβάσεις:

Π3-73-2.1 – Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα,

Π3-73-2.2 – Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος,

Π3-73-2.6 – Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

