Αναλυτικά όλες οι πληρωμές που θα γίνουν τη Μεγάλη Πέμπτη

Έως τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει το πρώτο πακέτο ενισχύσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους αγρότες. Οι πληρωμές αφορούν τόσο εκκρεμότητες προηγούμενων ετών όσο και φετινές αιτήσεις ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη θα πληρωθούν:

Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις ετών 2016 και 2017).

Βασική Ενίσχυση – Αιτήσεις έτους 2025:

Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη

Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Ενισχύσεις βαμβακιού

Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG) (εκκρεμότητες και εθνικό απόθεμα)

Π1-32 Συνδεδεμένα καθεστώτα (σκληρό και μαλακό σιτάρι/κριθάρι)

ΣΣ ΚΑΠ – Π3-71 Εξισωτική Αποζημίωση

Έως 30 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν:

Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018)

Βασική Ενίσχυση – Αιτήσεις έτους 2025:

Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη σε:

α) Αραβόσιτος,

β) Ρύζι,

γ) Σπόροι σποράς,

δ) Πορτοκάλι χυμοποίησης,

ε) Όσπρια,

στ) Κορινθιακή Σταφίδα,

ζ) Μήλα,

η) Πρωτεινούχα Κτηνοτροφικά,

θ) Πρωτεινούχα Σανοδοτικά,

ι) Βιομηχανική Ντομάτα,

ια) Ζωικό Αιγοπρόβατα,

ιβ) Ζωικό Βοοειδή

Π1-31 Οικολογικά Σχήματα.