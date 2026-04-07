Στην τράπεζα η εντολή για τις πληρωμές των 200 εκατ. ευρώ – Σε εξέλιξη η διαδικασία των πιστώσεων

Οι εντολές πληρωμής για πιστώσεις ύψους περίπου στα 200 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν εκκρεμότητες της προηγούμενης χρονιάς, βρίσκονται – σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr – ήδη στην τράπεζα και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας τους.

Παράλληλα, αναμένεται και ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ.

Από σήμερα λοιπόν (νωρ΄ίτερα τελικά από την Μεγάλη Πέμπτη) γίνονται πληρωμές που αφορούν σε:

Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις ετών 2016 και 2017).

o Βασική Ενίσχυση

Αιτήσεις έτους 2025:

o Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη

o Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

o Ενισχύσεις βαμβακιού

o Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG) (εκκρεμότητες και εθνικό απόθεμα)

o Π1-32 Συνδεδεμένα καθεστώτα (χωρίς παράδοση, σκληρό και μαλακό σιτάρι/κριθάρι)

o ΣΣΚΑΠ – Π3-71 Εξισωτική Αποζημίωση

Συνδεδεμένες ενισχύσεις για σιτηρά: Στα 115€/εκτ. το μαλακό σιτάρι και το κριθάρι – Στα 89,43€/εκτ. το σκληρό για το 2025

Στον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για βασικές καλλιέργειες σιτηρών προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αποφάσεις που υπέγραψε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1955/6.4.2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023–2027 για το έτος ενίσχυσης 2025.

Οι αποφάσεις εκδίδονται σε εκτέλεση του άρθρου 32 των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/2115 και 2021/2116 και αφορούν την παρέμβαση Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών».

Συγκεκριμένα, το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

Για το μαλακό σιτάρι, σε 115 ευρώ ανά εκτάριο.

Για το σκληρό σιτάρι, σε 89,43 ευρώ ανά εκτάριο.

Για το κριθάρι, σε 115 ευρώ ανά εκτάριο.

Οι σχετικές αποφάσεις στηρίζονται στο ισχύον εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο για τη διαχείριση και εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων, καθώς και στις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και των ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.