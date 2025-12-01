Κινητοποιήσεις αγροτών: Μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων- Κλειστή η εθνική οδός και στα δύο ρεύματα (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι οι κινητοποιήσεις των αγροτών και στη Θεσσαλονίκη. Ήδη οι αγρότες με τα τρακτέρ τους ξεκίνησαν από τα Μάλγαρα και θα συνενωθούν με τους συναδέλφους τους από την Χαλάστρα, από τα Κύμινα και τη Βραχιά, στα διόδια των Μαλγάρων.

Ο δρόμος που οδηγεί στην εθνική οδό είχε κλείσει με περιπολικά στον κόμβο Μαλγάρων και αρχικά δεν άφηναν τα τρακτέρ να προχωρήσουν, ωστόσο πέρασαν στη συνέχεια με συνοδεία περιπολικού. Στα διόδια Μαλγάρων στήθηκε το μπλόκο των αγροτών και περίπου στις 11.20 (1/12) οι αγρότες έκλεισαν το ρεύμα κατεύθυνσης προς Αθήνα, ενώ στη συνέχεια η εθνική οδός έκλεισε και στα δύο ρεύματα.

Οι αγρότες της περιοχής της Χαλκηδόνας και των Κουφαλίων θα συγκεντρωθούν στον κόμβο έξω από τη Χαλκηδόνα για να αποφασίσουν προς τα πού θα κινηθούν.

Από κει και πέρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση και στους αγρότες ανατολικής Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη θα έχουν μια συγκέντρωση μαζί με τους συναδέλφους τους, για να κάνουν έναν κοινό μπλόκο από την Χαλκιδική, οπότε αναμένεται να φανεί σε ποιο σημείο θα αποφασίσουν και αυτοί να στήσουν τα αγροτικά τους μηχανήματα.