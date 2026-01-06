Σε αναμονή οι αγρότες έως ότου εξειδικευτούν τα μέτρα – Τα μηνύματα της κυβέρνησης

Το αγροτικό ζήτημα συνεχίζει να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, με σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, την ώρα που οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής έως την εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η κυβέρνηση αναμένεται την Τετάρτη να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα. «Θέλουμε διάλογο, αλλά αν αρνηθούν δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβερνητική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι «έχουν εξαντληθεί τα όρια της υπομονής». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε μάλιστα «ανεξήγητη» τη στάση των αγροτών, σημειώνοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια».

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργία κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και για προσπάθεια μετακίλησης των ευθυνών στους παραγωγούς.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ηδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις για τον συντονισμό των δράσεων, ενώ για την Τρίτη έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων, από τα οποία θα κριθεί αν η ένταση θα αποκλιμακωθεί ή θα υπάρξει νέος κύκλος αγροτικών κινητοποιήσεων.

