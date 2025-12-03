Σε ανοδική τροχιά το μανιτάρι

Το ενδιαφέρον των πολιτών για τα μανιτάρια βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση της επισκεψιμότητας στο όρος Μαίναλο κάθε χρόνο τέτοια εποχή από ανθρώπους που αποσκοπούν στη συλλογή μανιταριών, προκειμένου να τα προσθέσουν στη διατροφή τους. Κάποιες φορές, όμως, αυτή η ενασχόληση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους συλλέκτες, αφού η περιορισμένη γνώση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές που θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους, με κυριότερο πρόβλημα τις δηλητηριάσεις.

Ο Παναγιώτης Παναγόπουλος, που ασχολείται την τελευταία 15ετία με τα μανιτάρια και είναι πιστοποιημένος μανιταροσυλλέκτης, δραστηριοποιείται μαζί με την ομάδα του, Explore Mainalo, μεταφέροντας στους επισκέπτες του Μαινάλου γνώσεις για τα μανιτάρια και την ασφαλή συγκομιδή. «Για να μαζέψει κάποιος ένα μανιτάρι, πρέπει να έχει την απαιτούμενη γνώση. Δεν είναι δυνατόν να κάνει ταυτοποίηση μέσα από το ίντερνετ. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στα μανιτάρια που οφείλεις να μην τους παραβαίνεις, όπως π.χ. ότι μετά από μία βροχή καταγράφεται αλλοίωση στα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες μανιταριών που είναι επικίνδυνες και άλλες που όταν τα κόψεις βγάζουν ένα πορτοκαλί γάλα και αυτό είναι που συλλέγουμε», επισημαίνει.

Στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μανιταριών έχει συντελέσει τα τελευταία χρόνια και η εύκολη πρόσβαση των πολιτών, που χρησιμοποιούν το μονοπάτι Menalon Trail. Εκείνο που είναι δεδομένο, όπως αναφέρει ο κ. Παναγόπουλος, είναι ότι «υπάρχουν, πλέον, πολλά μαγαζιά στην εστίαση που προσφέρουν μανιτάρια, όπως και καταστήματα που πωλούν επεξεργασμένα και τυποποιημένα μανιτάρια. Παράλληλα, αυξάνονται οι μονάδες που καλλιεργούν μανιτάρια και τα τυποποιούν».