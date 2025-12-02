Λαϊκές αγορές: Κλειστές σε όλη την Ελλάδα αύριο – Θα δουλέψουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές στην Αττική

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα, μετά από κάλεσμα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών αγροτικών διαμαρτυριών και μπλόκων, με αιτήματα τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη δίκαιη απόδοση των επιδοτήσεων και τη γενικότερη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Οι παραγωγοί δηλώνουν την έντονη αντίθεσή τους στην επικείμενη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση, καθώς και στα συνεχή φορολογικά βάρη που –όπως αναφέρουν– πλήττουν καίρια την επιβίωσή τους. Παράλληλα, καταγγέλλουν τον νόμο 4849/2021 ως «ανεφάρμοστο», υποστηρίζοντας ότι έχει αποκλείσει νέους παραγωγούς από τη δραστηριότητά τους στις λαϊκές αγορές εδώ και τέσσερα χρόνια.

Οι παραγωγοί καλούν σε συγκέντρωση αύριο στις 09:00 το πρωί, στη συμβολή των οδών Νίκης και Ερμού, στο Σύνταγμα, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, υπογραμμίζοντας πως «ο αγώνας αφορά την επιβίωσή μας και τη συνέχιση του θεσμού των λαϊκών αγορών».

Κανονικά οι λαϊκές στην Αττική, αλλά μόνο με επαγγελματίες πωλητές

Την ίδια ώρα, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) ανακοίνωσε ότι οι λαϊκές αγορές της Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά, αλλά μόνο με τους επαγγελματίες πωλητές, καθώς οι παραγωγοί της Αττικής συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία.

Οι επαγγελματίες δηλώνουν, επίσης, την αντίθεσή τους στην τεκμαρτή φορολόγηση και στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, τονίζοντας ότι αποτελούν «άδικες ρυθμίσεις» για τον κλάδο. Παράλληλα επισημαίνουν ότι η έλλειψη συντονισμού σε πανελλήνιο επίπεδο δεν επιτρέπει την κοινή έκφραση των διεκδικήσεων όλων των φορέων.

Η ΠΟΣΠΛΑ τονίζει ότι, εφόσον οι επικείμενες συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών δεν καταλήξουν σε λύσεις, θα πρωτοστατήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις από κοινού με άλλες ομοσπονδίες της Αττικής.