Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση των αγροτών για το μέλλον των μπλόκων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνεδρίαση των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή 42 μπλόκων από όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια συντονισμού και λήψης αποφάσεων για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το κλίμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. ΙΝΤΙΜΕ

Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, τρακτέρ και αγρότες βγήκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση. Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους, συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, όπου πέταξαν άχυρα και χώμα, στήνοντας συμβολικά ένα φέρετρο, θέλοντας να στείλουν μήνυμα για όπως τονίζουν «τον αφανισμό του αγροτικού κόσμου».

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση.

Στο Μεσολόγγι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου και απέκλεισαν την είσοδο.