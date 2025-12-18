Στη Βουλή το ν/σ της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συζητείται σήμερα Πέμπτη (18/12) στην Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα έχει οριστεί για σήμερα «η συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις.

Όπως ανέφερε στη πρόσφατη ομιλία του κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για το εν λόγω νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή.