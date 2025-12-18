Εθνική ΔΟΕΠΕΛ: Επαρκής για τις ανάγκες της χώρας η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων ελιών

Κανονική χαρακτηρίζεται η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων ελιών της χώρας, με τη συγκομιδή του μαύρου καρπού να οδεύει προς το τέλος της. Οι ποσότητες, φέτος, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, της 10 ης Δεκεμβρίου 2025, των εκπρόσωπων φορέων-μελών της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ, χαρακτηρίζονται επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών της χώρας. Μεταξύ των προβλημάτων που επισημαίνονται και εξακολουθούν και απασχολούν τον τομέα, παραμένει αυτό της έλλειψης εργατικών χεριών. Αναφορά γίνεται επίσης και στο σημαντικό ζήτημα των δασμών που έχουν επιβληθεί από πλευράς ΗΠΑ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ:

«Με την συγκομιδή του μαύρου ελαιόκαρπου της φετινής εσοδείας (2025/26) να πλησιάζει την ολοκλήρωση της, την 10 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη εκπρόσωπων φορέων-μελών της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ από τις κυριότερες ΠΕ παραγωγής μαύρου ελαιόκαρπου επιτραπέζιων ποικιλιών του δέντρου, από όλους τους τομείς του κλάδου (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) με θέμα τον απολογισμό της υφισταμένης κατάστασης και την αξιολόγηση προοπτικών για τους εμπορικούς τύπους των φυσικών μαύρων επιτραπέζιων ελιών των ποικιλιών “Καλαμών”/“Καλαμάτα” και “Αμφίσσης”/“Κονσερβολιά”.

Κοινές διαπιστώσεις όλων ήταν ότι:

Η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται ως κανονική με τις παραγόμενες ποσότητες να επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της χώρας (εξαγωγές, κατανάλωση).

Σε αντίθεση με την περσινή ελαιοκομική περίοδο, η φετινή παραγωγή παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό ελαιόκαρπου μεγάλου μεγέθους.

Οι κλιματικές συνθήκες επηρέασαν πέραν του μεγέθους και της ποσοτικής αύξησης της παραγωγής, και τον χρωματισμό του καρπού, ο οποίος παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και κινείται σε διαβαθμίσεις του ιώδους χρωματισμού, φαινόμενο φυσιολογικό σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης.

Σημαντικό και διαχρονικό πρόβλημα για τον κλάδο εξακολουθεί να αποτελεί η έλλειψη εργατών γης, καθώς και η δυσλειτουργία στη διαδικασία μετάκλησής τους από τρίτες χώρες, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την παραγωγική διαδικασία.

Παράλληλα, έντονο προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ. Μια πρώτη ένδειξη είναι η μείωση της αξίας των εξαγωγών ελληνικών επιτραπέζιων ελιών προς την αμερικανική αγορά κατά 4% το πρώτο οκτάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Υπάρχει η ανησυχία για μεγαλύτερη μείωση των εξαγωγών έως το τέλος του έτους και ακόμα μεγαλύτερη κατά την επόμενη χρονιά.

Η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά και να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και της βιωσιμότητας των φορέων του κλάδου των επιτραπέζιων ελιών.»