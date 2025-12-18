Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα οι αγρότες
Έντονο παραμένει το κλίμα στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, με τους αγρότες να εισηγούνται παραμονή και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου χωρίς σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους. Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ληφθεί και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Τη συγκεκριμένη πρόταση θα μεταφέρει στην πανελλαδική σύσκεψη ομάδα περίπου δέκα αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι αναχωρούν από τη Νίκαια Λάρισας για τις Σέρρες.
Για την περιοχή της Νίκαιας, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σημαίνει αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων για περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εμποδίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Όπως διευκρινίζουν, θα επιτρέπεται η ήπια κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων για όσους μετακινούνται για τις γιορτές, χωρίς ωστόσο να ισχύει το ίδιο για φορτηγά και λεωφορεία. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να συνεχίσουν τον αγώνα τους.