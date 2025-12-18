ΕΛΛΑΔΑ

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα οι αγρότες

Έντονο παραμένει το κλίμα στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, με τους αγρότες να εισηγούνται παραμονή και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου χωρίς σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους. Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ληφθεί και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Τη συγκεκριμένη πρόταση θα μεταφέρει στην πανελλαδική σύσκεψη ομάδα περίπου δέκα αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι αναχωρούν από τη Νίκαια Λάρισας για τις Σέρρες.

Για την περιοχή της Νίκαιας, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σημαίνει αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων για περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εμποδίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Όπως διευκρινίζουν, θα επιτρέπεται η ήπια κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων για όσους μετακινούνται για τις γιορτές, χωρίς ωστόσο να ισχύει το ίδιο για φορτηγά και λεωφορεία. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Οι αγρότες έκλεισαν και την Ε.Ο. Πύργου – Πάτρας

Για δυο ώρες χθες το βράδυ οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ολυμπίας οδού στον Κόμβο Χανακίων και της Εθνικής οδού Πύργου-Πάτρας.

Αύριο το πρωί οι αγροκτηνοτρόφοι των ορεινών δήμων της Ηλείας, με την στήριξη της ΟΑΣΗ και του Αγροτικού Συλλόγου Πηνείας, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της ΕΟ 111 στη διασταύρωση της Αμαλιάδας.

Για τη νέα κινητοποίηση έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος της ΟΑΣΗ Θανάσης Βομπίρης ο οποίος τόνισε: «Από τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό, δεν έγινε καμία αναφορά στα θέματα αποζημιώσεων για τον καταρροϊκό που αφάνισε εκατοντάδες εκτροφές στην Ηλεία και αυτό είναι για μας εδώ είναι ανοιχτό ζήτημα. Έτσι την Παρασκευή το πρωί αποφασίσαμε τον αποκλεισμό της Ε.Ο 111 στη διασταύρωση της Αμαλιάδας και μόνο εάν υπάρξει κάποια… θεαματική εξέλιξη για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας που δεν το βλέπω, θα αλλάξει η απόφασή μας. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές σε βασικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τα προβλήματα στις ενισχύσεις και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, σε συνδυασμό με τη χρόνια εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών και τις ζωονόσους που πλήττουν τα κοπάδια οδήγησαν όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους σε οικονομικό αδιέξοδο».

