Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα οι αγρότες

Για δυο ώρες χθες το βράδυ οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ολυμπίας οδού στον Κόμβο Χανακίων και της Εθνικής οδού Πύργου-Πάτρας.

Αύριο το πρωί οι αγροκτηνοτρόφοι των ορεινών δήμων της Ηλείας, με την στήριξη της ΟΑΣΗ και του Αγροτικού Συλλόγου Πηνείας, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της ΕΟ 111 στη διασταύρωση της Αμαλιάδας.

Για τη νέα κινητοποίηση έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος της ΟΑΣΗ Θανάσης Βομπίρης ο οποίος τόνισε: «Από τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό, δεν έγινε καμία αναφορά στα θέματα αποζημιώσεων για τον καταρροϊκό που αφάνισε εκατοντάδες εκτροφές στην Ηλεία και αυτό είναι για μας εδώ είναι ανοιχτό ζήτημα. Έτσι την Παρασκευή το πρωί αποφασίσαμε τον αποκλεισμό της Ε.Ο 111 στη διασταύρωση της Αμαλιάδας και μόνο εάν υπάρξει κάποια… θεαματική εξέλιξη για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας που δεν το βλέπω, θα αλλάξει η απόφασή μας. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές σε βασικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τα προβλήματα στις ενισχύσεις και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, σε συνδυασμό με τη χρόνια εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών και τις ζωονόσους που πλήττουν τα κοπάδια οδήγησαν όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους σε οικονομικό αδιέξοδο».