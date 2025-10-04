Σε εξέλιξη η παραλαβή σταφυλιών από τους συνεταιρισμούς Τυρνάβου-Νέας Αγχιάλου

Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η διαδικασία παραλαβής σταφυλιών από τους συνεταιρισμούς Τυρνάβου και Νέας Αγχιάλου, σε μία χρονιά που χαρακτηρίζεται από ποιοτικά σταφύλια, ενώ οι ποσότητες είναι περίπου στα περσινά επίπεδα. Ο καιρός βοήθησε στην ομαλή συγκομιδή, ενώ το προσωπικό των δύο οινοποιητικών συνεταιρισμών «χτυπάει» υπερωρίες αυτές τις μέρες, προκειμένου να εξυπηρετήσει όλα τα μέλη στην παραλαβή των σταφυλιών. Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου θα παραλαμβάνει σταφύλια μέχρι και 10 Οκτωβρίου. Υπολογίζεται ότι φέτος θα παραλάβει 11.000 τόνους, έναντι 9.500 πέρυσι. Όπως είναι γνωστό, η διοίκηση του συνεταιρισμού αύξησε την τιμή αγοράς για τον παραγωγό στα 40 λεπτά για τις λευκές ποικιλίες και στα 52 λεπτά για το Μοσχάτο. Στον Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου, αν και η παραλαβή συνεχίζεται κανονικά, η διοίκηση δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις τιμές για τον παραγωγό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, Γιάννη Κίτσο, «ό,τι δώσει η αγορά, θα δώσουμε και εμείς». Η παραγωγή είναι καλή και ο συνεταιρισμός αναμένεται να παραλάβει περίπου 3.500-4.000 τόνους.

Τσίπουρο

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των οινοποιήσιμων σταφυλιών, ξεκινάει η αποσταγματική περίοδος για το τσίπουρο. Στον Τύρναβο, η παραγωγή είναι όψιμη και τα λεγόμενα διήμερα (για το χύμα τσίπουρο) θα ξεκινήσουν στις 15 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν δύο μήνες. Ο κάθε παραγωγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα διήμερα. Όσον αφορά την περίφημη Γιορτή Τσίπουρου, που έχει καθιερώσει ο Δήμος Τυρνάβου, αυτή θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 18-19 Οκτωβρίου και αναμένεται να στηθούν πολλά περίπτερα, τόσο από τον Τοπικό Σύλλογο Αμβυκούχων, όσο και από τους παραγωγούς. Θα υπάρξουν συναυλίες, γευσιγνωσίες με την παρασκευή κοκτέιλ από τσίπουρο και προσφορά στους επισκέπτες των γνωστών μεζέδων, συνοδεία του αγαπημένου ποτού των Τυρναβιτών.