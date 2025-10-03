Αργολίδα: «Συναγερμός» λόγω κατάρρευσης τοιχίου της κεντρικής διώρυγας του Αναβάλου

«Συναγερμός» έχει σημάνει από το πρωί της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Δαλαμανάρας Αργολίδας, αλλά και ευρύτερα, μετά την κατάρρευση ενός τοιχίου της κεντρικής διώρυγας του Αναβάλου. Και ενώ ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Δαλαμανάρας, Κώστας Σκουλής, κάνει λόγο για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου τρέχουν και δεν φτάνουν, προκειμένου να ενημερώσουν τον περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχό, και να διορθώσουν όσα δεν διόρθωσαν την τελευταία δεκαετία – τουλάχιστον. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να δηλώσει ανενημέρωτος, αφού το θέμα ήταν διαρκώς στην επικαιρότητα, αλλά χωρίς να έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση που θα έδινε λύση.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αργολίδας, Δημήτρης Κοδέλας, επισημαίνει ότι «η συγκεκριμένη ζημιά, αν συνέβαινε στην “καρδιά” του καλοκαιριού και των αρδεύσεων, θα μπορούσε να είναι καταστροφική για την παραγωγή χιλιάδων στρεμμάτων στην Αργολίδα. Τώρα, μέχρι να επιδιορθωθεί και εφόσον δεν προκύψει κάποια άλλη, ελπίζουμε στη βροχή».

Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από την άκαρπη συνάντηση που είχε η Επιτροπή για τη Σωστή Διαχείριση του Νερού στην Αργολίδα «Όλοι για το νερό», με τον περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχό, και τους περιφερειακούς συμβούλους, με τον κ. Κοδέλα να αναφέρει ότι «εδώ και κάποιες μέρες έχουμε καλέσει ξανά όλους τους υπεύθυνους σε συγκεκριμένη συνάντηση, ώστε να ενημερωθούν και να συμβάλουν, ως έχουν χρέος, στην επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Η συνέχιση του αγώνα μας με κάθε πρόσφορο μέσο είναι μονόδρομος και η ενεργοποίηση του μεγάλου μέρους των αγροτών είναι προϋπόθεση για να πετύχουμε τα αυτονόητα και τόσο σημαντικά για την επιβίωσή μας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Δαλαμανάρας, Κώστας Σκουλής, μιλώντας στην «ΥΧ», περιγράφει ότι «το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου, στις 7 π.μ., ένα τμήμα της διώρυγας κατέρρευσε και το νερό κατέληξε στα χωράφια. Το αποτέλεσμα ήταν να μην είναι εφικτή η άρδευση των χωραφιών στη Δαλαμανάρα, στην Κίο και σε άλλες περιοχές. Η εκτίμησή μας είναι ότι αν και ήρθαν από την πρώτη στιγμή υπηρεσιακοί παράγοντες, θα χρειασθεί τουλάχιστον ένας μήνας για να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει γίνει».

Προειδοποιούσαν εδώ και δέκα χρόνια

Όπως τονίζει ο κ. Σκουλής, «εδώ και δέκα χρόνια έχουμε ειδοποιήσει τους περιφερειάρχες ότι τα τοιχία είναι προβληματικά, αφού δεν βλέπεις πουθενά σίδερα. Περιμένουμε, πλέον, να αντιδράσει η περιφέρεια και, έστω και τώρα, να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Μέχρι τώρα, έκαναν ψευτοπαρεμβάσεις για να επουλώνουν τα προβλήματα που παρουσιάζονταν. Πλέον, από ό,τι μάθαμε, επίκειται να έρθει και ο ίδιος ο περιφερειάρχης να δει το πρόβλημα».