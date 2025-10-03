Γιορτή μελιού και καρυδιού στο Ροεινό Μαινάλου

Όπως κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, έτσι και φέτος, στο ορεινό χωριό του Μαινάλου, το καταπράσινο Ροεινό, θα γίνει η εορτή του μελιού και του καρυδιού.

Το δρώμενο, θα γίνει στην πλατεία του χωριού, το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, στις 3 το μεσημέρι. Διοργανωτής της εορτής είναι ο Εξωραιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροεινιωτών ”Ο Παν”. Είναι η καθιερωμένη, ετήσια εορτή. Θα λειτουργήσει έκθεση προιόντων, ενώ, θα γίνει και γλέντι. Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι, στο Ροεινό, καλλιεργείται το καρύδι, το μέλι, αλλά και τα κηπευτικά. Επίσης, λόγω εγγύτητας με τον Αιντίνη του Μαινάλου, στο παρελθόν, υπήρξε και μεγάλη συλλογή τσαγιού. Το δρώμενο του Σαββάτου, υποστηρίζει ο δήμος της Τρίπολης. H εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει πολλούς επισκέπτες.

Πηγή: ertnews.gr