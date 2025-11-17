Σε εξέλιξη η συγκομιδή του φιστικιού

Η συγκομιδή ξεκίνησε, τα μηχανήματα ξεριζώνουν τα φυτά της φιστικιάς και σύντομα η νέα σοδειά θα είναι έτοιμη για να οδεύσει στην αγορά.

Ο Χρήστος Πέτρου παραγωγός και έμπορος αραχίδας μιλά για το προϊόν το οποίο έχει μεγάλη εμπορική προστιθέμενη αξία και είναι κατά κύριο λόγο προϊόν των Σερρών.

Πρόκειται για μια εύκολη καλλιέργεια, λιγότερο απαιτητική σε νερό σε σύγκριση με άλλες, η οποία ευδοκιμεί στις Σέρρες λόγω του μικροκλίματος και επειδή τα ελαφριά αμμώδη αργιλώδη εδάφη ευνοούν την καλλιέργεια.

Πρόβλημα σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, είναι ότι «η δήλωση της αραχίδας στον ΕΛΓΑ πρέπει να γίνει έως τις 10 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το βγάλσιμο του φιστικιού ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου και διαρκεί έως το τέλος του μηνός». Οπότε μια παράταση που θα εναρμονίζεται και με τα νέα κλιματικά δεδομένα θα διευκόλυνε τους αγρότες.

Στις Σέρρες παράγεται το 60% με 70% της συνολικής εγχώριας παραγωγής και είναι ένα προϊόν που επιστρέφει στην φύση. Τα τσόφλια δίνονται σε κτηνοτροφικές μονάδες ή μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη.

Τα ελληνικά και σερραϊκά φιστίκια είναι κατά πολύ ανώτερα σε ποιότητα και κυρίως στην γεύση, με καφέ/κόκκινη φλούδα, αλατισμένα ή όχι, ένα σνάκ για όλες τις ώρες, με ξεχωριστά προϊόντα εκ των οποίων το φιστικοβούτυρο κερδίζει μικρούς και μεγάλους.

Ατυχώς η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου κατακλύζει τις αγορές με προϊόντα από την μακρινή Κίνα και αλλού, όπου η καλλιέργεια δεν ακολουθεί τους κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι εγγυώνται την ποιότητα του προϊόντος.

Πηγή: ertnews.gr