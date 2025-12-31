Με πληρωμές σε αγροτικό πετρέλαιο και υπόλοιπα Μέτρου 23 ανά 15ήμερο μπαίνει το 2026 – Απλήρωτη ακόμα η εξισωτική

Την ώρα που τα μπλόκα παραμένουν ενεργά, και την εξισωτική παρά τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης να παραμένει μέχρι και την Τετάρτη το πρωί ανεξόφλητη οι αγρότες μπαίνουν στη νέα χρονιά με πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Ωστόσο να σημειωθεί ότι από τη Δευτέρα (29/12) το βράδυ πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των αγροτών διάφορα μικροποσά, τα οποία προέρχονται από πολλά καθεστώτα, όπως Βιολογικά του 2024, Εξισωτικές παρελθόντων ετών, πρόγραμμα απονιτροποίησης, Κομφούζιο, Μέτρο 23 κ.ά.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Μέτρο 23, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί περίπου 157,5 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 177,5 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ –σύμφωνα πάντα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ– θα καταβληθούν σταδιακά. Άλλωστε, από τις 15/1/2026 και για έναν μήνα, θα ανοίξει πλατφόρμα για υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, τα ποσά που θα αντιστοιχούν στους δικαιούχους θα καταβάλλονται ανά 15ήμερο.

Στην πρώτη πληρωμή, ο διασταυρωτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ΑΦΜ, με αποτέλεσμα 10.990 ΑΦΜ να μην πληρωθούν στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως του αριθμού αγροτεμαχίων που είχαν δηλώσει. Σε δεύτερο στάδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε αναλυτικό διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, γεγονός που καθιστά δυνατή την πληρωμή των αγροτεμαχίων για τα οποία δεν διαπιστώθηκε κανένα ζήτημα, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο ίδιος παραγωγός δεν είχε πληρωθεί καθόλου στην πρώτη πληρωμή.

Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση των γεωργών μέσω του Μέτρου 23 δηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 677.318 αγροτεμάχια. Μετά τον νέο διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, προέκυψε ότι το πρόβλημα περιορίζεται σε 11.219 αγροτεμάχια, δηλαδή σε μόλις 1,66% του συνόλου. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το 98,34% των αγροτεμαχίων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα και πληρώθηκε κανονικά. Διευκρινίζεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χωρίς έλεγχο ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, στοιχεία τα οποία δεν αποτελούσαν προϋπόθεση καταβολής ενισχύσεων για το έτος 2024.

Για τα αγροτεμάχια που παραμένουν προσωρινά σε εκκρεμότητα, αποφασίσθηκε η ενεργοποίηση της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως 31/12/2025 θα επεξεργαστούν, προκειμένου οι δικαιούχοι να συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι 15/1/2026. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι, εφόσον υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι και τις 13/1/2026, θα συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι τις 30/1/2026.

Αγροτικό πετρέλαιο

Για τον Ιανουάριο του 2026 έχει προγραμματιστεί η καταβολή της 5ης και τελευταίας δόσης της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου, η οποία θα περιλαμβάνει και τις αγορές του Δεκεμβρίου 2025.

Στο μεταξύ, στις 17 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η πληρωμή της τέταρτης δόσης για το 2025, που αφορούσε 100.885 δικαιούχους παραγωγούς. Η καταβολή πραγματοποιήθηκε για τιμολόγια πώλησης τα οποία είχαν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και στο eSend της ΑΑΔΕ για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2025. Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε ανήλθε σε 22.531.445,49 ευρώ και περιλάμβανε την αύξηση κατά 50% των δικαιούμενων μέγιστων λίτρων. Εκτός πληρωμής έμειναν 1.366 ΑΦΜ, λόγω μη δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Συνολικά, μέχρι σήμερα, για την επιστροφή του ΕΦΚ έχουν καταβληθεί 78.816.109,91 ευρώ.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διόρθωση παραστατικών καυσίμων, για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το έτος 2025, σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε2103/2025).

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα παραστατικά καυσίμων (diesel κίνησης), τα οποία έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA ή στο esend, δεν έχουν συμπληρωθεί ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα ορισμένα υποχρεωτικά πεδία, με αποτέλεσμα τα παραστατικά αυτά να μην εμφανίζονται ορθά στα συστήματα της ΑΑΔΕ, για να συνυπολογιστούν κατά την επιστροφή του ΕΦΚ στους δικαιούχους αγρότες.

Συμπληρωματική πληρωμή 1,6 εκατ. ευρώ για ευλογιά

Σε συμπληρωματική πληρωμή συνολικού ύψους 1.606.885 ευρώ για απώλεια εισοδήματος αιγοπροβατοτρόφων από τις νόσους της ευλογιάς αιγοπροβάτων και της πανώλης μικρών μηρυκαστικών προχωρά το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης δεν είναι παραγωγοί που προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό του ζωικού τους κεφαλαίου ή που δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας, σύμφωνα με βεβαίωση που προσκομίσθηκε ανά περιφέρεια.

Τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος πληρωμών από το 2026

Το νέο σύστημα πληρωμών –που σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ θα εφαρμοστεί από το νέο έτος– «βασίζεται πολύ περισσότερο σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την απεικόνιση της καλλιεργούμενης γης και την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, ενώ οι έλεγχοι θα γίνονται ακόμα πιο συστηματικά και με διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων».

Συγκεκριμένα:

✱ Δημιουργείται νέος ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης της χώρας, με βάση δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI). Θα γίνεται ένας σαφής διαχωρισμός επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις και ο χάρτης θα ανανεώνεται συστηματικά.

✱ Κάθε αιγοπρόβατο θα σημαίνεται με ηλεκτρονικό «βώλο» και τα στοιχεία του θα τηρούνται αποκλειστικά σε νέα βάση, η οποία θα συνδεθεί απευθείας με το ΟΣΔΕ και τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

✱ Εξασφαλίζεται πλήρης καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μέσω του μητρώου ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων (ΜΙΔΑΣ), το οποίο συγκεντρώνει τις πληροφορίες για κάθε ακίνητο, που είναι σήμερα διάσπαρτες στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ και του Κτηματολογίου. Θα γνωρίζουμε, λοιπόν, για κάθε ακίνητο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη θέση του στον χάρτη, την έκταση και τη χρήση του.