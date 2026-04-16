Σε καλλιέργειες χαμηλής κατανάλωσης λιπασμάτων λόγω ακρίβειας προσανατολίζονται οι αγρότες στην Αυστραλία

Οι Αυστραλοί αγρότες αναμένεται να προσανατολιστούν σε καλλιέργειες χαμηλότερης κατανάλωσης αζώτου, όπως το κτηνοτροφικό κριθάρι, αντί για σιτάρι και κανόλα (ποικιλία της ελαιοκράμβης), στην προσεχή περίοδο φύτευσης. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην εκτίναξη των τιμών λιπασμάτων και καυσίμων, που επιταχύνθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει επηρεάσει σημαντικά τις τιμές και τις προμήθειες πρώτων υλών για τη γεωργία. Η Αυστραλία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς τροφίμων στον κόσμο, με σιτάρι, κανόλα και κριθάρι να εξάγονται σε χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

Η φύτευση σιταριού, κανόλα και άλλων βασικών καλλιεργειών έχει ήδη ξεκινήσει σε πολλές περιοχές της χώρας, και οι αγρότες χρειάζονται επαρκείς ποσότητες θρεπτικών ουσιών για να υποστηρίξουν την αρχική ανάπτυξη των φυτών. Η τιμή της ουρίας, βασικού αζωτούχου λιπάσματος, στην Αυστραλία φτάνει περίπου τα 1.350 Α$ ανά τόνο (928 δολάρια), αυξημένη κατά 60% από την αρχή της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί κατά 88% την ίδια περίοδο.

«Οι αγρότες προσπαθούν να μειώσουν τη χρήση λιπασμάτων και να στραφούν σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο άζωτο, όπως το ζωοτροφικό κριθάρι, αντί για σιτάρι και κανόλα», εξηγεί ο Dennis Voznesenski, αναλυτής γεωργίας στην Commonwealth Bank of Australia. «Κάποιοι περιορίζουν και την καλλιεργούμενη έκταση, αλλά μέχρι στιγμής η μείωση είναι περιορισμένη».

Η φύτευση σιταριού στην Αυστραλία ενδέχεται να μειωθεί κατά 10% έως 12%, από 12,4 εκατομμύρια εκτάρια πέρυσι, ενώ η καλλιέργεια κανόλα αναμένεται επίσης να περιοριστεί, παρά τα υψηλότερα οικονομικά οφέλη. Η Αυστραλία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού και ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής κανόλα στον κόσμο, ενώ παράλληλα εξάγει κριθάρι, ρεβίθια και άλλους σπόρους.

Παγκόσμια αγορά

Η παγκόσμια προσφορά λιπασμάτων αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν. Τα Στενά του Ορμούζ, διαδρομή που μεταφέρει περίπου το 30% των διεθνώς εμπορευόμενων λιπασμάτων, έχει πληγεί σημαντικά, θέτοντας σε κίνδυνο το 65%-70% της παγκόσμιας προσφοράς ουρίας. Η Bank of America προειδοποιεί ότι οι τιμές των λιπασμάτων έχουν ήδη αυξηθεί κατά 30%-40% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ουρία και άλλα αζωτούχα λιπάσματα είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, τόσο στην αρχική φάση φύτευσης όσο και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και πριν την ωρίμανση. Οι καλλιέργειες που φυτεύονται τον Απρίλιο και τον Μάιο συλλέγονται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, και οι αυξημένες τιμές αυτών των εισροών αυξάνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής.

«Η απότομη αύξηση του κόστους γεωργίας τον τελευταίο μήνα έχει προκαλέσει ανησυχία στους παραγωγούς», τονίζει ο Tobin Gorey, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Cornucopia στο Σίδνεϊ. Η στρατηγική στροφή σε λιγότερο απαιτητικές καλλιέργειες είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της συνέχειας των εξαγωγών της Αυστραλίας.

Η τάση αυτή αντανακλά έναν ευρύτερο παγκόσμιο προβληματισμό για την επάρκεια λιπασμάτων και τη σημασία της στρατηγικής διαχείρισης κόστους σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας και αυξημένων διεθνών τιμών. Οι αγρότες καλούνται να προσαρμοστούν άμεσα για να εξασφαλίσουν αποδόσεις και οικονομική σταθερότητα στις εκμεταλλεύσεις τους.