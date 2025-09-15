Εκριζώσεις, εμβολιασμοί, σταφύλια που μένουν στο αμπέλι… Η συγκομιδή στην Καλιφόρνια εγείρει ανησυχίες

«Η συγκομιδή στην Καλιφόρνια του 2025 ανακοινώθηκε στο ύψος της περσινής: οι αρχές παρουσιάζουν μια προσωρινή εκτίμηση 3 εκατομμυρίων τόνων οινοποιήσιμων σταφυλιών, σε σύγκριση με 2,89 εκατομμύρια το 2024. Αλλά αυτός ο όγκος θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προς τα κάτω τις επόμενες εβδομάδες, ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς», αναφέρει ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ.

Η άφθονη συγκομιδή στην Καλιφόρνια το 2023 (25,5 Mhl) έχει επιδεινώσει σημαντικά την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ: «στερημένοι από πραγματικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς, οι αμπελουργοί της Καλιφόρνια θα πρέπει για άλλη μια φορά να κάνουν δύσκολες επιλογές φέτος. Όσοι δεν έχουν συμβόλαια με οινοποιεία ενδεχομένως θα αποφασίσουν να αφήσουν τα σταφύλια στο αμπέλι, όπως το 2024. Πέρυσι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συγκομίστηκαν έως και 500.000 τόνοι, καθιστώντας τη συγκομιδή τη μικρότερη εδώ και είκοσι χρόνια. Εάν το ίδιο σενάριο επαναληφθεί, η παραγωγή το 2025 θα μπορούσε να είναι πιο κοντά στους 2,5 εκατομμύρια τόνους, ή και λιγότερο. Και οι τρέχοντες δείκτες δεν είναι καθόλου καθησυχαστικοί: μεταξύ των υπεραποθεμάτων σε όλα τα επίπεδα και της χαμηλής κατανάλωσης, το ηθικό δεν είναι στο καλύτερο δυνατό. «Ελπίζω να έχουμε φτάσει στον πάτο», δήλωσε πρόσφατα ο αναλυτής Jon Moramarco της Gomberg Fredrickson & Associates. «Αλλά η ελπίδα δεν είναι στρατηγική».

Η δύσκολη επιλογή της εκρίζωσης

Η βιομηχανία της Καλιφόρνια εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της περιόδου Covid, αναλύει ο Δρ. Chris Bitter, ειδικός στην American AgCredit. Η αυξημένη ζήτηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε οδηγήσει στην άνοδο των τιμών των σταφυλιών, οδηγώντας σε ένα κύμα φυτεύσεων αμπελώνων το 2022 και το 2023, παρά τις εκκλήσεις για εκρίζωση το 2019 ενόψει μιας ήδη ανισόρροπης αγοράς. Ως αποτέλεσμα, περίπου 16.000 εκτάρια νέων φυτεύσεων αναμένεται να τεθούν σε παραγωγή το 2025 και το 2026, σύμφωνα με την ένωση αμπελουργών Allied Grape Growers. Αυτός ο ρυθμός δεν αναμένεται να επιβραδυνθεί μέχρι το 2027, μετά από μια μείωση στις φυτεύσεις που ξεκίνησε το 2024. Για να αποκατασταθεί η ισορροπία, η ένωση εκτιμά ότι η έκταση των αμπελώνων της Καλιφόρνια σε παραγωγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 εκτάρια. Ορισμένες περιοχές εκριζώθηκαν το 2023 και νέα προγράμματα σχεδιάζονται για φέτος, αλλά η δυναμική παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες. Ο Δρ. Chris Bitter αναφέρει αβεβαιότητες σχετικά με τις μελλοντικές ευκαιρίες και το κόστος αναφύτευσης, την έλλειψη λύσεων αποκατάστασης γης και την έλλειψη παρόχων υπηρεσιών. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός: «Οι περισσότερες από τις εργασίες εκρίζωσης μέχρι σήμερα αφορούσαν παλιά ή άρρωστα αμπέλια. Τα υπόλοιπα αμπέλια θα είναι επομένως πιο παραγωγικά».

Εμβολιασμός ως λύση

Η βιομηχανία της Καλιφόρνια βασίζεται επίσης στις εκριζώσεις που πραγματοποιούνται αλλού για να δώσει μια ανάσα φρέσκου αέρα. Αναφέροντας μια πιο περιορισμένη παγκόσμια αγορά χύμα οίνου, ο Δρ. Bitter σημειώνει «μια σταθεροποίηση των τιμών που συνδέεται με μικρότερες συγκομιδές και εκριζώσεις σε αρκετούς αμπελώνες που βρίσκονται σε βασικές χώρες παραγωγής όπως η Αυστραλία, η Χιλή και η Γαλλία». Ορισμένοι αμπελουργοί της Καλιφόρνια έχουν επιλέξει μια εναλλακτική λύση αντί της εκρίζωσης: εμβολιάζοντας τα αμπέλια τους με πιο δημοφιλείς ποικιλίες όπως Sauvignon Blanc, Pinot Grigio και Chardonnay, καταφέρνουν να διατηρήσουν τους αμπελώνες τους ενεργούς και να εξασφαλίσουν μια εμπορική διέξοδο για τα σταφύλια τους.

Ο αμπελουργικός τομέας των Ηνωμένων Πολιτειών δεν περιορίζεται μόνο στην Καλιφόρνια. Συνεχίζοντας την ανοδική τους τάση, πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη και το Όρεγκον προβλέπουν απότομες αυξήσεις στην παραγωγή σταφυλιών (όλες οι χρήσεις μαζί) φέτος (+62% και +30% αντίστοιχα). Αντίθετα, η πολιτεία της Ουάσινγκτον αναμένει επί του παρόντος μείωση 21% στην παραγωγή σταφυλιών για κρασιά, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Γεωργίας. Συνολικά, πίσω από αυτές τις προβλέψεις, η προσαρμογή των όγκων συγκομιδής στις ανάγκες της αγοράς θα καθορίσει το μέγεθος της σοδειάς του 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγή: keosoe.gr