Επισκόπηση ΓΔ AGRI – Μάιος 2025: Σε «ήρεμα νερά» το αγροδιατροφικό εμπόριο της ΕΕ

Σε «ήρεμα νερά» συνέχισε να πορεύεται το ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό εμπόριο τον περασμένο Μάιο, διατηρώντας μια εικόνα σταθερότητας για τις εξαγωγές της ΕΕ. Σημείο αναφοράς ήταν η εκτόξευση των τιμών του κακάο και του καφέ στις διεθνείς αγορές, η οποία διόγκωσε την αξία των εξαγωγών στα αντίστοιχα πεδία.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα κύρια ευρήματα της έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Επισκόπηση του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ: Εξελίξεις Μαΐου 2025», η οποία δημοσιεύθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου.

Εξαγωγές

Πιο αναλυτικά, η αξία των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθε σε 19,9 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2025, μειωμένη κατά 1% από τον Απρίλιο του 2025, αλλά 1% υψηλότερη από ό,τι τον Μάιο του 2024. Οι εξαγωγές για το έτος έως τα τέλη Μαΐου ανήλθαν σε 99,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2%, ήτοι 2,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάιο του 2024.

Όπως σημειώνεται, οι αυξημένες τιμές του κακάο ώθησαν προς τα πάνω την αξία των αποστολών στο εξωτερικό, αν και το αποτέλεσμα αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών άλλων προϊόντων και ιδίως από την απότομη πτώση που υπήρξε στις αποστολές δημητριακών με προορισμό την Κίνα. Στον αντίποδα, οι τιμές στο ελαιόλαδο βρέθηκαν να έχουν υποχωρήσει αισθητά από τα επίπεδα ρεκόρ του περασμένου έτους.

Εισαγωγές

Η ΓΔ AGRI αναφέρει ότι οι εισαγωγές προϊόντων αγροδιατροφής ανήλθαν σε 17 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2025, ήτοι 4% περισσότερες από ό,τι τον προηγούμενο μήνα και 15% υψηλότερες από ό,τι τον Μάιο του 2024. Διατηρήθηκε, έτσι, το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρώπης, αφού –όπως προαναφέρθηκε– οι εξαγωγές της ΕΕ τον Μάιο του 2025 ήταν υψηλότερες περίπου κατά 3 δισ. ευρώ (σ.σ. 19,9 δισ. ευρώ). Οι εισαγωγές Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν κατά 11,5 δισ. ευρώ (+16%) σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάιο του 2024, φθάνοντας τα 81,5 δισ. ευρώ, μια ετήσια αύξηση που εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις υψηλές τιμές, ιδίως για το κακάο και τον καφέ.

Μ. Βρετανία, ο κορυφαίος εισαγωγέας

Η Μεγάλη Βρετανία εξακολουθούσε να είναι ο κορυφαίος εισαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 23% του συνόλου τον Ιανουάριο-Μάιο, με αξία 23 δισ. ευρώ, μια αύξηση της τάξης των 964 εκατ. ευρώ (+4%) σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάιο του 2024, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών του κακάο.

Ακολούθησαν οι ΗΠΑ, με αξία εισαγωγών ύψους 12,7 δισ. ευρώ, μια αύξηση της τάξης των 700 εκατ. ευρώ (+6%) σε σύγκριση με το 2024. «Αυτό εξηγήθηκε εν μέρει από την αύξηση της αξίας των προϊόντων με βάση το κακάο, καθώς και των εξαγωγών οινοπνευματωδών ποτών, γαλακτοκομικών προϊόντων και κρασιού», αναφέρεται στην έκθεση της ΓΔ AGRI.

Στους επιμέρους κλάδους, η μεγαλύτερη άνοδος, σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές αξίες σημειώθηκε στον καφέ, το τσάι, το κακάο και τα μπαχαρικά, με αύξηση κατά 1,6 δισ. ευρώ (+39%). «Αυτό οφείλεται κυρίως στον διπλασιασμό των τιμών στις εξαγωγές πάστας, βουτύρου και σκόνης κακάο, καθώς και στην αύξηση 30% των τιμών εξαγωγής καφέ», σημειώνεται από τη ΓΔ AGRI. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι εξαγωγικές αξίες αυξήθηκαν κατά 574 εκατ. ευρώ (+7%), «κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών», όπως επισημαίνεται, ενώ ο όγκος μειώθηκε κατά 2%.

Στον αντίποδα, υπήρξε μείωση στις εξαγωγές δημητριακών της ΕΕ κατά 1,3 δισ. ευρώ (-22%), με μείωση του όγκου κατά 28%, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τιμών κατά 7%. Τέλος, οι εξαγωγές ελιών και ελαιολάδου μειώθηκαν κατά 459 εκατ. ευρώ (-14%) λόγω της μείωσης των τιμών κατά 27%, με την αύξηση του όγκου (+17%) να περιορίζει τη συνολική πτώση της αξίας.

Από τη Βραζιλία τα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα

Η Βραζιλία εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή από την οποία εισάγει προϊόντα αγροδιατροφής η ΕΕ, καταγράφοντας το 9% του συνόλου (7,5 δισ. ευρώ). Οι εισαγωγές από τη Βραζιλία αυξήθηκαν κατά 591 εκατ. ευρώ (+9%), με την τιμή του καφέ να αποτελεί την κύρια αιτία. Η Μ. Βρετανία ακολούθησε κατά πόδας, καλύπτοντας το 8% των εισαγωγών της ΕΕ (6,5 δισ. ευρώ), μια αύξηση αξίας της τάξης των 336 εκατ. ευρώ (+5%), ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ με 7% και αύξηση 878 εκατ. ευρώ (+17%), «κυρίως λόγω των ανεβασμένων εισαγωγών καλαμποκιού, καθώς και ξηρών καρπών και οινοπνευματωδών ποτών, ενώ οι εισαγωγές σόγιας μειώθηκαν», όπως αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες της ΓΔ AGRI.