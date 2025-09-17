Καταψηφίσθηκε τροπολογία για την εξωτερική σύγκλιση στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το μέλλον της ΚΑΠ

Ως «μεγάλη νίκη για τους Έλληνες αγρότες», χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή του την «καταψήφιση της τροπολογίας για την άμεση και αυστηρή εφαρμογή της εξωτερικής σύγκλισης στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2027», ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

«Αν η σχετική τροπολογία είχε υπερψηφισθεί, οι άμεσες ενισχύσεις για τους αγρότες του ευρωπαϊκού νότου και της Ελλάδας θα μειώνονταν κατά 50%» αναφέρεται, προσθέτοντας ότι «μια τέτοια εξέλιξη θα είχε δραματικές συνέπειες για την ελληνική γεωργία και το αγροτικό εισόδημα».

Όπως σημειώνεται, ο κ. Κεφαλογιάννης, «από το 2017 μέχρι σήμερα, υπερασπίζεται με συνέπεια και σταθερότητα τη θέση της χώρας μας κατά της εξωτερικής σύγκλισης και υπέρ της προστασίας των Ελλήνων παραγωγών».

«Η θέση μας αυτή δικαιώθηκε», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τροπολογία που συνδέει τη σύγκλιση με την έννοια της συνοχής, τη σταθερότητα του εισοδήματος και την ανανέωση των γενεών, και όχι με την αποδόμηση του συστήματος στήριξης των αγροτικών εισοδημάτων», τονίζεται, υπογραμμίζοντας ότι «σήμερα, αποδεικνύεται πόσο κρίσιμη υπήρξε η σταθερή και ξεκάθαρη στάση του ΕΛΚ της ΝΔ και του Έλληνα ευρωβουλευτή» και ότι «χάρη σε αυτήν, αποτράπηκαν αποφάσεις που θα οδηγούσαν σε καταστροφικές μειώσεις των ενισχύσεων και σε αβέβαιο μέλλον για την ελληνική γεωργία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ