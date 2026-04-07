Η νέα λίστα των δικαιούχων εξισωτικής έτους 2025 – Δείτε τους πίνακες

Στις 6 Απριλίου 2026 ολοκληρώθηκε η 2η κατάταξη των παραγωγών που υπέβαλαν αιτήσεις στην Παρέμβαση Π3-71, με τίτλο «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2025. Παράλληλα με άλλη απόφασή του το ΥΠΑΑΤ τροποποίησε τον συνολικό προϋπολογισμό στα 224.232.785,68 ευρώ, από τα 215.789.823,55 ευρώ της έγγραφης του περασμένου Δεκεμβρίου.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1067/243916/01.08.2023 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 4883), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών, εκδόθηκαν οι πίνακες με τις Παραδεκτές Αιτήσεις (Εγκεκριμένοι) και τις Μη Παραδεκτές Αιτήσεις (Απορριπτόμενοι).

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για την ενημέρωση των παραγωγών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ancs.opekepe.gov.gr/p371/#/login. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και την κατάλληλη επιλογή της Παρέμβασης Π3-71.

Οι παραγωγοί μπορούν να ελέγξουν την κατάταξή τους και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους, ενώ για τυχόν ενστάσεις ισχύουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση