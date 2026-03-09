Μεγάλη Πέμπτη το στοίχημα για τις πρώτες σημαντικές πληρωμές του έτους

Σε πληρωμές προς τους αγρότες τη Μεγάλη Πέμπτη, 7 Απριλίου προγραμματίζει να προχωρήσει – σύμφωνα με πηγές της «ΥΧ» – η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι πληρωμές θα αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για κριθάρι, μαλακό και σκληρό σιτάρι, καθώς και την ειδική ενίσχυση βάμβακος. Την ίδια ημέρα αναμένεται να πιστωθούν και υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, της αναδιανεμητικής ενίσχυσης και της ενίσχυσης για νεαρούς αγρότες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η προοπτική αυτή βάζει φρένο στη φημολογία περί καθυστερήσεων στις πληρωμές, μετά την παράταση που είχε δοθεί έως τις 9 Μαρτίου για διορθώσεις στο ΟΣΔΕ 2024 και 2025 και έως τις 24 Μαρτίου για το monitoring.

Συνδεδεμένες

Σχετικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, αναμένεται πίστωση περίπου 200 εκατ. ευρώ, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και καταβληθούν πλήρως τα αντίστοιχα ποσά. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, ύψους 180 εκατ. ευρώ, με την ενίσχυση ανά παραγωγό να εκτιμάται στα 74 ευρώ ανά στρέμμα.

Στο πλαίσιο των συνδεδεμένων, η ενίσχυση για τον σκληρό σίτο, συνολικού ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ, αναμένεται να καλύψει περίπου 38.000 παραγωγούς, με την ενίσχυση ανά στρέμμα να φτάνει στο μέγιστο τα 11,5 ευρώ. Παράλληλα, για τον μαλακό σίτο προβλέπεται πίστωση 2,6 εκατ. ευρώ για περίπου 6.500 δικαιούχους, ενώ για το κριθάρι αναμένεται συνολικό ποσό 4 εκατ. ευρώ για σχεδόν 9.000 παραγωγούς.

Οι παρατάσεις

Με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατέθηκαν οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διορθώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) ετών 2024 και 2025.

Ειδικότερα:

Η καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας διορθώσεων στο σύστημα υποβολής της ΕΑΕ μετατίθεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Η μετάθεση διασφαλίζει επαρκή χρόνο στους δικαιούχους για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθώσεων και την τεκμηρίωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Μετατίθεται έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59 η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα Monitoring (κωδικός 80100 – «κίτρινα»).

Σημειώνεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, περισσότεροι από 17.000 παραγωγοί είχαν υποβάλει πάνω από 46.000 φωτογραφίες με γεωσήμανση, τεκμηριώνοντας σχεδόν 40.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ομαλή προσαρμογή των δικαιούχων στη νέα ψηφιακή διαδικασία και ενισχύουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των ελέγχων.

Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής για την υποβολή διορθώσεων στο σύστημα της ΕΑΕ, και μέχρι την Παρασκευή 13/3/2026, θα ανοίξει εκ νέου ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, σε όσες περιπτώσεις παραμένουν εκκρεμότητες για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Η υποβολή διορθώσεων και φωτογραφιών πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΑΕ και της εφαρμογής Agrisnap-GR αντίστοιχα. Τα δεδομένα που θα υποβληθούν μέσω της εφαρμογής θα αξιολογηθούν και, κατόπιν των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων, θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες πληρωμές των ενισχύσεων.