Σέρρες: Χειροπέδες σε 27χρονο για λαθρεμπόριο ποτών και τσιγάρων στον Προμαχώνα

Χειροπέδες σε έναν 27χρονο Βούλγαρο πέρασαν χθες στον Προμαχώνα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα, να μεταφέρει με Ι.Χ.Φ. όχημα συνολικά 22,65 λίτρα αλκοολούχων ποτών και 440 πακέτα τσιγάρων (συνολικά 8.800 τεμάχια τσιγάρων), για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί και κατασχέθηκαν.

Επίσης κατασχέθηκε και το παραπάνω όχημα.

