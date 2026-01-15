Παντζάρι γίγας έβγαλε παραγωγός από τα Χανιά (βίντεο)

Ένα παντζάρι γίγας που ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά εντοπίσαμε στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης 14/1 στα Παχιανά Χανίων, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Το πατζάρι ζυγίζει 2,640 γραμμάρια και ανήκει στον Χανιώτη παραγωγό Μιχάλη Σταματάκη.

Ο κ. Σταματάκης, περήφανος και χαμογελαστός μίλησε στο zarpanews.gr για το εντυπωσιακό δημιούργημα του χωραφιού του, ενώ δεν δίστασε να ζυγίσει το τεράστιο παντζάρι μπροστά στην κάμερα.

Το μεγάλου μεγέθους, θρεπτικότατο οπωροκηπευτικό από την Γραμβούσα, ζυγίζει 2 κιλά και 640 γραμμάρια. Όσο για την γεύση του… ο Χανιώτης παραγωγός μας υπόσχεται μεγάλη νοστιμιά!

