Βιομηχανική ντομάτα: Ανάγκη για καλύτερη τιμή λόγω υψηλού κόστους

Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης της βιομηχανικής ντομάτας από τους παραγωγούς της Ηλείας προς τα εργοστάσια μεταποίησης.

Μέχρι στιγμής, και με την ελπίδα να μην υπάρξουν αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, η συγκομιδή και η παράδοση εξελίσσεται ομαλά, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Έχει παραδοθεί το 70% της παραγωγής, δηλαδή 20.000 τόνοι από τους συνολικά 33.000. Αφού τελειώσει και το στάδιο της παράδοσης, θα γίνει η τελική αξιολόγηση της ποιότητας και θα καθοριστούν οι τελικές τιμές, με το κλείσιμο των εργοστασίων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παραγωγή επηρεάστηκε από τον καύσωνα και την πρόωρη ωρίμανση του προϊόντος, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη για μαζικότερες παραλαβές από τα εργοστάσια, τα οποία ανταποκρίθηκαν, εντείνοντας τον ρυθμό λειτουργίας τους.

Αγωνιούν οι καλλιεργητές

Με δεδομένο ότι το κόστος παραγωγής της βιομηχανικής ντομάτας φτάνει τα 1.000 ευρώ ανά στρέμμα, οι καλλιεργητές εκφράζουν την αγωνία τους για μια δίκαιη τιμή. Πέρσι, η μέση τιμή παραγωγού κυμάνθηκε στο 1,40 ευρώ το κιλό, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την κάλυψη των εξόδων.

«Ελπίζουμε φέτος να υπάρξει μια καλύτερη τιμή, ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και να συνεχίσουμε την καλλιέργεια, η οποία στηρίζει ουσιαστικά την τοπική οικονομία», τόνισε ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Αμαλιάδας, Χρήστος Βαλιανάτος.