Το ypaithros.gr συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας των δημοσιογράφων για τη Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ

Tο ypaithros.gr, την Πέμπτη 6/11 από τις 11:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ για την Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ.

ΠΟΕΣΥ: Στάση εργασίας για την Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ αποφάσισε την προκήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 από τις 11:30 πμ έως 3:30 μμ για όλους τους δημοσιογράφους – μέλη των Ενώσεων Μελών της ΠΟΕΣΥ, που εργάζονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και είναι ασφαλισμένοι στον «ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ασφαλιστικού τους φορέα.