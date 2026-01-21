Σήμερα στη Βουλή η συζήτηση της πρότασης Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τα αγροτικά-Αποχωρούν τα τρακτέρ από την εθνική οδό μέχρι την Παρασκευή

Άρχισε, με τις εισηγήσεις των κομμάτων στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων». Ο πρωθυπουργός, και προέδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, πρότεινε για πρόεδρο της διακομματικής επιτροπής τον βουλευτή Γιάννη Οικονόμου και ως χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών της τους 4 μήνες.

Αίτημα να προηγηθεί ψηφοφορία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με την συγκρότηση και σύσταση εθνικής επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Δ. Μάντζος. Λέμε ναι στο διάλογο αλλά όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές της κυβέρνησης, είπε ο κ. Μάντζος.

Η σημερινή διαδικασία αφορά στη συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού και προκύπτει μετά από σχετική απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αθ. Μπούρας. Εάν θέλατε να συζητηθεί μια δεύτερη ή τρίτη πρόταση θα έπρεπε να την καταθέσετε στη Διάσκεψη αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπούρας.

Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παππάς επανέφερε πρόταση του κόμματός του για δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής υπό την αιγίδα της Βουλής, και σημείωσε ότι όλες οι προτάσεις των κομμάτων πρέπει να μπουν σε ψηφοφορία.

Αντιρρήσεις επί της διαδικασίας εξέφρασαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία χαρακτήρισαν προσχηματικό τον διάλογο που προτείνει η κυβέρνηση με τη διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή.

Αντί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσέλθουν με ουσιαστικές προτάσεις σε έναν εθνικό διάλογο, προσπαθούν να βρουν μια δικαιολογία για να διαφοροποιηθούν, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

Σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ από τα μπλόκα

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να έχουν αποχωρήσει και τα τελευταία τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, όπου παρέμειναν τις τελευταίες 53 μέρες, καθώς οι αγρότες της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας προχωρούν σε σταδιακή απόσυρση από τα μπλόκα, έπειτα από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις γενικές συνελεύσεις.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, η αποχώρηση θα γίνει «συγκροτημένα, όπως ακριβώς οργανώθηκε και η κάθοδος στα μπλόκα», υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίηση δεν εγκαταλείπεται, αλλά επαναξιολογείται. Οι επιτροπές των μπλόκων επιχειρούν να αποτιμήσουν τα δεδομένα και να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο συνέχισης των διεκδικήσεων, αυτή τη φορά με διαφορετικές μορφές.

Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση των τρακτέρ θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι αγρότες, ωστόσο, αναμένουν και την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να καθορίσουν συντονισμένα τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, από το πρωί της Παρασκευής προγραμματίζεται η απομάκρυνση των τρακτέρ από το μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στον Μπράλο η αποχώρηση θα ξεκινήσει από τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από απόφαση που ελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης στη γενική συνέλευση των αγροτών.

Στην Εύβοια, οι αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις έχουν ήδη απομακρύνει τα τρακτέρ από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους το επόμενο διάστημα.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ