Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες την Παρασκευή – Προγραμματίζουν συλλαλητήριο στην Αθήνα το επόμενο διάστημα

Μετά από 54 ημέρες στους δρόμους, ο κύκλος των μπλόκων έκλεισε για τους αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν στην χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας να συνεχίσουν με άλλες μορφές αγώνα τη δράση τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Μία εξέλιξη αναμενόμενη μετά την συνάντηση που είχαν τα μπλόκα που ανήκουν στη δύναμη της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ήδη αρκετά μπλόκα στη χώρα αποτελούν παρελθόν, με τους αγρότες να επιστρέφουν στα χωριά τους.

Η γενική συνέλευση του Μπλόκου της Νίκαιας στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της περιοχής, διεξήχθη μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, σε ενωτικό και αγωνιστικό κλίμα, όπου αφού έγινε ανάλυση του τι ειπώθηκε μέσα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και αφού εκφράστηκε η οργή για τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα αποφασίστηκε:

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου και ώρα 10:00πμ όλα τα τρακτέρ του Μπλόκου Νίκαιας αποχωρούν συντεταγμένα για το κέντρο της Λάρισας σε ένα συμβολικό κλείσιμο των κινητοποιήσεων μετά από 54 ημέρες στο δρόμο. Από εκεί επιστρέφουν στη βάση τους, στα χωριά και στις καλλιέργειες. Εκεί που δίνεται η μεγάλη μάχη για την διατροφική επάρκεια της πατρίδας

Θα ακολουθήσει απολογισμός του Μπλόκου Νίκαιας σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού υπάρξει ανασύνταξη δυνάμεων για τις επόμενες δράσεις

Το Μπλόκο Νίκαιας προτείνει στη Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, νέα πανελλαδική σύσκεψη όλου του αγροτικού κινήματος, για κάθοδο με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και λεωφορεία στην Αθήνα

Η συνάντηση στο Μαξίμου

Στη χθεσινή συνέλευση οι κ.κ Ρίζος Μαρούδας, Σωκράτης Αλειφτήρας, Ιορδάνης Ιωαννίδης ενημέρωσαν τους αγρότες για την άκαρπη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ενώ υπήρξε παραδοχή για το δίκαιο των αιτημάτων, η κυβέρνηση επικαλέστηκε δήθεν τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια και δεν ικανοποίησε οικονομικά κάποια αιτήματα.

Στη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση για τη στήριξη του βαμβακιού και εξετάστηκαν τρόποι αύξησης της εμπορικής τιμής από 35 λεπτά που είναι σήμερα στα 45 λεπτά που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το πώς θα δοθεί η ενίσχυση των 80 εκατομμυρίων σε βαμβάκι και σιτάρι, καθώς αρκετοί αγρότες δεν συμμετέχουν στα λεγόμενα οικολογικά σχήματα. Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε τα κλαδικά ζητήματα των αλιέων, των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων, με την κυβέρνηση να παραπέμπει για …ουσιαστική συζήτηση στις διυπουργικές επιτροπές που θα συνεδριάσουν τα επόμενο διάστημα παρουσία εκπροσώπων των παραπάνω κλάδων.

Ρ. Μαρούδας

Για τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων με άλλες μορφές είχε προαναφερθεί σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, τονίζοντας ότι όσα μέτρα έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα ο αγροτικός κόσμος αποτελούν αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε μέσα από τα μπλόκα και τις μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Όπως ανέφερε «η πρόσφατη συνάντηση με την κυβέρνηση δεν έφερε ουσιαστικές εκπλήξεις, καθώς οι προθέσεις της ήταν ήδη γνωστές. Η κυβερνητική πολιτική δεν επιτρέπει ούτε στον πρωτογενή τομέα ούτε στην ελληνική ύπαιθρο να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό που εισπράττουμε είναι ότι θέλουν να διώξουν αγρότες από την παραγωγή, ώστε η γη και η αγροτική δραστηριότητα να συγκεντρωθούν σε λιγότερα χέρια. Η κατεύθυνση αυτή οδηγεί στη δημιουργία μεγάλων αγροτικών εκτάσεων και “σύγχρονων τσιφλικιών”, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας».

Ο Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε ότι αυτή η στρατηγική συνδέεται και με διεθνείς συμφωνίες που ασκούν ασφυκτική πίεση στην ελληνική αγροτική παραγωγή. «Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά θα γίνουν χωρίς τους αγρότες. Χιλιάδες συνάδελφοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες για την ελληνική επαρχία», τόνισε και κατέληξε: «Είναι 54 ημέρες αγώνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και αυτό δείχνει το μέγεθος των προβλημάτων, αλλά και τη δική μας αποφασιστικότητα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί με όποια μορφή αποφασιστεί συλλογικά. Μόνο μέσα από τις κινητοποιήσεις, την πίεση και ένα ισχυρό, διεκδικητικό αγροτικό κίνημα μπορούν να υπάρξουν κατακτήσεις. Οι κινητοποιήσεις μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικές, όταν συνδέονται με τον λαό και άλλους κοινωνικούς φορείς. Έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινό αντίπαλο. Ο αντίπαλος των αγροτών δεν είναι άλλοι συνάδελφοι, αλλά η κυβερνητική πολιτική. Τις διαφωνίες μας θα τις λύσουμε μέσα στο αγροτικό κίνημα. Ο αγώνας μας μπορεί να γίνει πιο ισχυρός όταν μεταφέρεται και στις πόλεις.