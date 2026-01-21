Μήνυμα 112 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια για περιορισμό μετακινήσεων – Απαγορευτικό απόπλου σε βασικά λιμάνια

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία και κατόπιν κρίσης του εκάστοτε πλοιάρχου. Παράλληλα, παραμένουν κλειστές οι ακτοπλοϊκές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Ρίο-Αντίρριο, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνος, Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη-Κέρκυρα, καθώς και Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σήμερα – Σε Red Code πέντε περιφέρειες της χώρας

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01 σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτ στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια σήμερα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες σήμερα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε χθες Τρίτη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σήμερα Τετάρτη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη τις Περιφέρειες:

– Αττικής

– Πελοποννήσου

– Στερεάς Ελλάδας

– Θεσσαλία

– Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε χθες Τρίτη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας, περιφερειαρχών και εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς και για αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των δήμων και των Περιφερειών με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.

Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα θα είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα) καθώς και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων λόγω καιρικών φαινομένων

Σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας τίθεται ο δήμος Αθηναίων από σήμερα Τετάρτη, 21/01 το πρωί, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβουν όπου κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

1. Ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

2. Τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334) ως προσωρινός χώρος προστασίας των πολιτών, όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

3. Οι ομάδες Street Work του δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected].

4. Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως JCB και φορτηγά.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και φρεατίων υδροσυλλογής. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο αριθμό του δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική -τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση- μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Σημειώνεται ότι με εντολή τού περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα σήμερα, Τετάρτη, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως υπενθύμισε το υπουργείο Παιδείας, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση περιφερειάρχη ή δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, οι περιφερειακές διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Χιονίζει στα ορεινά της Θεσσαλονίκης – Κλειστά σχολεία στη Β. Ελλάδα λόγω χιονοπτώσεων και παγετού

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού για τον φετινό χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά. Ένα χιονοπέπλο κάλυψε τα ορεινά της πόλης, με τους αρμόδιους φορείς να είναι σε ετοιμότητα και χωρίς -προς το παρόν- να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, από τους πρώτους δήμους που επηρεάζονται από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με εκχιονιστικά και μηχανήματα. Τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν από χθες το βράδυ σε 24ωρη βάση, έχει σταλεί στους δημότες ενημερωτικό sms με πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων αλατιού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, προσθέτοντας πως οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για τις μετακινήσεις και τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Νιφάδες χιονιού πέφτουν επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου, σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Αντίθετα με τα ορεινά της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται νωρίς το πρωί στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειχνε μηδέν βαθμούς.

Από τη δήμαρχο Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφασίστηκε οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ να παραμείνουν κλειστά για σήμερα, λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως -για παράδειγμα- σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, σε χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη. Λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δεν λειτουργούν ούτε οι μονάδες προσχολικής αγωγής αλλά και τα ειδικά σχολεία.

Κλειστά είναι σήμερα όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια) του δήμου Βέροιας, όπως και τα σχολεία ειδικής αγωγής αλλά και οι παιδικοί σταθμοί. Κλειστά τα σχολεία και στον δήμο Νάουσας, όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Δεν θα λειτουργήσουν, επίσης, τα σχολεία και στους δήμους Έδεσσας και Πέλλας. Κατόπιν δε, επικοινωνίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πέλλας, αποφασίστηκε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και τις οδηγίες των σχολικών μονάδων.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας και του Σελίου με -6 βαθμούς Κελσίου, στο Λαϊλιά Σερρών και στο Νευροκόπι με -5, στην Κλεισούρα Καστοριάς και στη Βλάστη Κοζάνης με -4 και στο Βαρικό Φλώρινας με -2 βαθμούς. Οι επόμενες ώρες φέρνουν νέο χιόνι στα χιονοδρομικά για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ και για τις μετακινήσεις είναι απαραίτητα τα χιονολάστιχα και οι αλυσίδες.

Χιονίζει από τα ξημερώματα στη Δυτ. Μακεδονία – Πού χρειάζονται αλυσίδες

Από τα ξημερώματα χιονίζει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, από τις ακριτικές Πρέσπες έως τα ορεινά Γρεβενά κι από τον Γράμμο έως τα Πιέρια όρη και την Κοζάνη. Το χιόνι, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά πάνω από τα 1350 μέτρα έχει ξεπεράσει τους δέκα πόντους. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού από τα διόδια του Πολυμύλου έως και το Μέτσοβο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Από τις 04:30, σήμερα, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, από το 120,8ο χ/θ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χ/θ (Α/Κ Σιάτιστας) και στην Εθνική οδό Γρεβενών – Τρικάλων (όρια με Δ.Α. Τρικάλων), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, της Κοζάνης, της Καστοριάς, των Γρεβενών και της Φλώρινας.

Επίσης, από τις 07:30, σήμερα, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από τη χ/θ 17,5 (Α/Κ Αλιάκμονα) έως τη χ/θ 69,3 (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά χιονιού.

Το κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει την Δυτική Ελλάδα – Σε ισχύ παραμένουν τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου – Κλειστό το πορθμείο

Ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν για δεύτερη ημέρα σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και να μην πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων στο πορθμείο. Επίσης, η πυροσβεστική και η αστυνομία δέχονται κλήσεις από πολίτες για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.

Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινώσει η «Γέφυρα» ΑΕ, «με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια».

Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο, τονίζεται ότι «κινούνται κανονικά», αλλά όπως σημειώνεται, «τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας».

Στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος η «Ολυμπία Οδός» ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ακόμα σε πλήρη εγρήγορση έχουν τεθεί οι πέντε επιχειρησιακές βάσεις σε Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο, Πύργο, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμός για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, επιτηρούνται περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων.

Σχετικά με την λειτουργία των σχολείων, με απόφαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, αναστέλλεται, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Τέλος, με απόφαση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας η σημερινή εφημερία επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο θα διενεργηθεί μέχρι τις 15:00 μετά το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το νέο κύμα κακοκαιρίας- Κλειστά σχολεία σε πολλούς δήμους

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από σήμερα το πρωί έως και αύριο το απόγευμα. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις σε ορισμένες ορεινές περιοχές, χωρίς να καταγραφούν σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η σημερινή επιδείνωση, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ήδη απο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έχει αρχίσει ένα κύμα χιονοπτώσεων κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού στην περιοχή Δομοκού, αλλά και δυτικά στην περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας και την Ευρυτανία χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα.

Το δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων και οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων ενεργοποίησαν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της περιφέρειας, με μηχανήματα και συνεργεία να έχουν ήδη αναπτυχθεί σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. Παρεμβάσεις χρειάστηκαν κυρίως σε ορεινές διαδρομές της Ευρυτανίας, της Δυτικής Φθιώτιδας και της ορεινής Φωκίδας, ώστε να διασφαλιστεί η βατότητα των δρόμων και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παγετού.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί δήμοι προχώρησαν σε αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, λόγω των δυσμενών συνθηκών και του κινδύνου επιδείνωσης.

Στη Λαμία, τα σχολεία θα λειτουργήσουν με καθυστέρηση, ανοίγοντας στις 9:00 το πρωί, ενώ στην περιοχή της Υπάτης οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για σήμερα.

Στη Φθιώτιδα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλα τα σχολεία στον Δήμο Μακρακώμης, έπειτα από απόφαση του δημάρχου. Η αναστολή αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, παιδικούς σταθμούς και κάθε εκπαιδευτική δομή της περιοχής.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Δομοκού αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των παιδικών σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ, για σήμερα και αύριο.

Στην Ευρυτανία, στον Δήμο Καρπενησίου και στον Δήμο Αγράφων, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά το τελευταίο διήμερο, με τις αρμόδιες αρχές να επανεκτιμούν την κατάσταση ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

Στην Εύβοια, με απόφαση της δημάρχου Χαλκιδέων, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, καθώς και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜεΑ, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται.

Παράλληλα, αναστολή λειτουργίας για σήμερα ισχύει και σε άλλους δήμους του νησιού, όπως της Ερέτριας, της Κύμης-Αλιβερίου, του Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και της Καρύστου, ενώ η εικόνα θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με την ένταση της κακοκαιρίας.

Οι αρχές τονίζουν ότι πρόκειται για δυναμικό φαινόμενο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες αποφάσεις για σχολεία και υπηρεσίες μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς η εξέλιξη του καιρού θα καθορίσει τις ανάγκες και τα μέτρα που θα ληφθούν.

Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στον δήμο Μουζακίου – Συστάσεις προς τους πολίτες

Ο Δήμος Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας, κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Καλούνται οι πολίτες:

– Να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

– Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

– Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Δήμος Μουζακίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Σκρέτας εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2445350109, 6971641227, 6985121644

Κλειστά τα σχολεία στον δήμο Τρικκαίων, λόγω χιονόπτωσης

Ο δήμος Τρικκαίων κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι, με απόφαση του δημάρχου Νίκου Σακκά, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω της χιονόπτωσης.

Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ήπειρου

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και τους δήμους, να βρίσκονται σε συναγερμό. Νωρίς το πρωί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία από τα διόδια Δροσοχωρίου έως την Παναγιά.

Στα Τζουμέρκα, στην Άρτα, στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι, χιονίζει ασταμάτητα με το ύψος του χιονιού να φτάνει και το μισό μέτρο στα πιο ορεινά χωριά, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν σήμερα στα Τζουμέρκα και το Μέτσοβο, με αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους δήμους.

Σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες, προκειμένου να μένουν ασφαλείς οι δρόμοι για τους οδηγούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

H ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, για την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εγνατία αναφέρει:

«.. για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και ειδικότερα την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, χιονόπτωση, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέων οχημάτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, από το 72,900 χιλιόμετρο, Κόμβος Παμβώτιδας, πριν τα διόδια Δροσοχωρίου, έως και το 120,800 χιλιόμετρο, Κόμβος Παναγιάς, του αυτοκινητοδρόμου “Εγνατία Οδός” και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα εκχιονιστικά και φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης».