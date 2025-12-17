Πληρώθηκε μετά τις 12:00 η εξόφληση της Βασικής και η Αναδιανεμητική – Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρ. παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώθηκαν από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) τα χρήματα της εξόφλησης του 30% της Βασικής Ενίσχυσης, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρουν στελέχη του ΥπΑΑΤ στο ypaithros.gr νωρίτερα καταβλήθηκε και η Αναδιανεμητική.

Όσον αφορά την πληρωμή για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας η πληρωμή έγινε χθες όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Αναλυτικότερα σήμερα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι ακόλουθες πληρωμές:

208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους*. Υπενθυμίζουμε ότι για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης είχαν καταβληθεί 363,4 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχος. Επομένως η συνολική καταβολή για τη Βασική Ενίσχυση του 2025 ανέρχεται στο ποσό των 572 εκατ. ευρώ. 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και να ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τα όρια.

Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος

Την δυνατότητα πληρωμής αγροτεμαχίων έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις ελλιπών ή προβληματικών δηλώσεων ΚΑΕΚ, προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που υπογράφεται από τον Κώστα Τσιάρα, για τη διαχείριση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025.

Η ρύθμιση που αφορά περίπου 5.700 αγρότες σε περιοχές, κυρίως, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έρχεται ως απάντηση στα ζητήματα πληρότητας και εγκυρότητας που έχουν διαπιστωθεί σε μικρά αγροτεμάχια, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 1% των δηλούμενων αγροτεμαχίων της χώρας, και σε πολλές περιπτώσεις, κινδύνευαν να τεθούν εκτός ενισχύσεων για καθαρά τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: αφενός την ύπαρξη έγκυρου και εν ισχύ συμφωνητικού αγρομίσθωσης ή υπεύθυνης δήλωσης από τον μισθωτή και αφετέρου την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς τους μέσω του ελέγχου monitoring.

Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο επιχειρεί να αποτρέψει αδικαιολόγητους αποκλεισμούς πραγματικών παραγωγών από τις ενισχύσεις, λόγω τεχνικών ή διοικητικών ατελειών.