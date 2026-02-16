«Σκοτάδι» στις ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας καταγγέλλει ο Βασίλης Κόκκαλης

Έντονη κριτική για την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε το τοπίο γύρω από τις αδειοδοτήσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όχι απλώς «θολό», αλλά «σκοτεινό», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την έκτη σχετική ερώτηση που καταθέτει. Όπως τόνισε, η γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί πολύτιμο εθνικό πόρο, καθώς προορίζεται για καλλιέργεια και παραγωγή τροφίμων, και η μετατροπή της σε χώρο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών απειλεί άμεσα τον πρωτογενή τομέα και τη διατροφική επάρκεια της χώρας.

Ο Λαρισαίος βουλευτής έθεσε σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων προς το Υπουργείο, ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τα μεγαβάτ που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί στη Λάρισα, τον αριθμό των αιτήσεων την περίοδο 2020-2023, τα συνολικά στρέμματα που έχουν δεσμευτεί, αλλά και τις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως μη υψηλής παραγωγικότητας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι, σύμφωνα με καταγγελίες αγροτών και συνεταιρισμών, βρίσκονται σε εξέλιξη προκαταρκτικές εξετάσεις για περιπτώσεις όπου χωράφια φέρονται να έχουν αλλάξει χαρακτηρισμό από υψηλής σε χαμηλής παραγωγικότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ.

Με αιχμηρό λόγο, κάλεσε την πολιτική ηγεσία να δώσει σαφείς απαντήσεις για το ποιες εκτάσεις έχουν αδειοδοτηθεί και ποιες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε αυτές, τονίζοντας ότι «είναι κοινό μυστικό πως το όριο που θέτει ο νόμος έχει ξεπεραστεί». Στη δευτερολογία του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πετά το μπαλάκι» στους διαχειριστές, σημειώνοντας πως όποιος επισκεφθεί τον θεσσαλικό κάμπο μπορεί να διαπιστώσει την εκτεταμένη παρουσία φωτοβολταϊκών ακόμη και σε εύφορες εκτάσεις όπου καλλιεργούνται βαμβάκι και καλαμπόκι.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου, μέσω αναδασμών, εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας χαρακτηρίστηκαν ως χαμηλής, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία αυτή προβληματική. Υποστήριξε ότι, παρότι οι ΑΠΕ είναι αναγκαίες, πρέπει να αναπτύσσονται με χωροταξικό σχεδιασμό και μέτρο, χωρίς να υπονομεύεται η αγροτική παραγωγή. Όπως επισήμανε, η μείωση της καλλιεργούμενης γης οδηγεί σε μείωση της παραγωγής και των παραγωγών, με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία. Κατήγγειλε επίσης ότι ο λεγόμενος «κόφτης» στις αδειοδοτήσεις λειτουργεί προσχηματικά, καθώς πολλές αιτήσεις προχωρούν σε αρχικά στάδια, εξασφαλίζοντας αλλαγή χαρακτηρισμού γης, πριν ενεργοποιηθούν οι περιορισμοί. Κλείνοντας, κάλεσε την κυβέρνηση να θέσει άμεσα φραγμό στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να τρέφουμε τη χώρα με ρεύμα, αλλά με τρόφιμα».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος, παρουσίασε στοιχεία από κοινή ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα οποία για τη Λάρισα το όριο ανέρχεται σε περίπου 1.279 μεγαβάτ, εκ των οποίων έχουν ήδη δοθεί 407 από τον ΔΕΔΔΗΕ και 612 από τον ΑΔΜΗΕ, αφήνοντας υπόλοιπο περίπου 259 μεγαβάτ. Τόνισε ότι οι περιορισμοί εφαρμόζονται στο στάδιο της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και ότι σε προγενέστερα στάδια μπορεί να εμφανίζονται περισσότερα έργα. Παράλληλα, εξήγησε πως οι διαχειριστές βασίζονται σε στοιχεία που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τον χαρακτηρισμό της γης και ότι το Υπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα στον καθορισμό αυτού του χαρακτηρισμού. Στη δευτερολογία του, επανέλαβε ότι η διαδικασία είναι διαφανής και ότι τα όρια και τα διαθέσιμα μεγαβάτ ανά περιφερειακή ενότητα είναι δημοσιοποιημένα, επιμένοντας πως το ισχύον πλαίσιο διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων.