SMARTWINERY: Ένα ψηφιοποιημένο οινοποιείο στην Ισπανία παράγει κρασιά με υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας

Ένα ψηφιοποιημένο οινοποιείο μέσω προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή στην Ισπανία έχοντας ήδη ολοκληρώσει την πρώτη του οινοποίηση με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Το οινοποιείο έχει μπει σε λειτουργία μέσω του ευρωπαϊκού έργου SMARTWINERY. Ο σκοπός, οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται και τα μέχρι τώρα δεδομένα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα ενημέρωσης την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στο gaiasense HUB στον Πειραιά από τους εταίρους του έργου, δηλαδή μία σύμπραξη ερευνητικών ιδρυμάτων στον οινοπαραγωγικό τομέα (Πανεπιστήμιο της Μούρθια), κορυφαίων ΜΜΕ στον τομέα του εξοπλισμού παραγωγής οίνου και της καινοτομίας που βασίζεται σε δεδομένα (AGROVIN και NEUROPUBLIC) και της PTV, μίας ένωσης με εκτεταμένο δίκτυο στον αμπελοοινικό τομέα.

Πιο αναλυτικά, το SMARTWINERY είναι ένα διαπεριφερειακό έργο Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας (Ισπανία – Ελλάδα) με στόχο την προώθηση της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας στην οινοποιία. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται μια πιλοτική μονάδα επίδειξης ψηφιοποιημένου οινοποιείου, εξοπλισμένη με καινοτόμες τεχνολογίες και αισθητήριες που βελτιστοποιούν τη διαδικασία παραγωγής οίνου, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας. Το έργο συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του κρασιού.

Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο Διονύσης Σολωμός από τη NEUROPUBLIC ο οποίος, αφού παρουσίασε συνοπτικά το έργο και το αντικείμενο της εταιρείας εστιάζοντας στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, εξήγησε ότι το SMARTWINERY είναι μια σειρά τεχνολογικών και ψηφιακών λύσεων για την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας και της βιωσιμότητας των οινοποιείων και στόχος του είναι να προωθήσει την ψηφιοποίηση στον αμπελοοινικό τομέα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και το κόστος παραγωγής.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η καθηγήτρια Encarna Gomez, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μούρθια, το οποίο έχει αναλάβει το επιστημονικό κομμάτι του έργου. Η ίδια τόνισε ότι το έργο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του κρασιού οι οποίες μπορούν να δουν σε πρακτική εφαρμογή τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται πριν αποφασίσουν να επενδύσουν σε αυτές. Επίσης, εξήγησε ότι είναι σημαντικό τα αποτελέσματα του έργου να φτάσουν στους αγρότες και στους οινοποιούς έτσι ώστε το έργο να συνεχίσει να προσφέρει οφέλη και μετά την ολοκλήρωσή του.

Με τη σειρά της η εκπρόσωπος της Agrovin, Laura Perez-Bustos αναφέρθηκε διεξοδικά στις τεχνολογίες που εφαρμόζονται μέσα στο πιλοτικό οινοποιείο που έχει δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων σταδίων επεξεργασίας και στη συνέχεια της ψηφιοποίησής τους, το SMARTWINERY βελτιώνει τον έλεγχο βασικών παραμέτρων του κρασιού (εξέλιξη της ζύμωσης, δυναμικό οξειδοαναγωγής του κρασιού, επίπεδα SO2 κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας) και επιταχύνει βασικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. εκχύλιση των επιθυμητών συστατικών του σταφυλιού: μεγαλύτερη αύξηση των φαινολογικών ενώσεων, των πολυσακχαριτών και των χαρακτηριστικών αρωμάτων της ποικιλίας του σταφυλιού, σταθεροποίηση του κρασιού κατά την παλαίωση). Επομένως, το SMARTWINERY επιτρέπει τον διπλασιασμό της δυναμικότητας της επεξεργασίας στην ίδια εγκατάσταση, για παράδειγμα επεξεργασία περισσότερων κιλών σταφυλιών ταυτόχρονα καθώς και εξοικονόμηση χώρου λόγω μεγαλύτερης χρήσης των εγκατεστημένων αποθετηρίων).

Στη συνέχεια η Paula Pérez Porras από το Πανεπιστήμιο της Μούρθια αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα δεδομένα από την πρώτη οινοποίηση που έχει ολοκληρωθεί στο ψηφιοποιημένο οινοποιείο, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε ανάλυση των βασικών παραμέτρων και σύγκριση με τη χειρόγραφη καταγραφή τους. Η ίδια τόνισε ότι υπήρχε εντατικοποίηση της γεύσης και πιο δυνατό αρωματικό προφίλ.

Τον κύκλο των παρουσιάσεων έκλεισε ο Οδυσσέας Σέκκας, υπεύθυνος τεχνικής διαχείρισης έργων στη NEUROPUBLIC, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο που έχει η εταιρεία στο συγκεκριμένο έργο καθώς και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που καταγράφονται από τους αισθητήρες. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση της πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του στόχου του έργου για τη δημιουργία ενός έξυπνου data-driven οινοποιείου.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με γευσιγνωσία των παραγόμενων κρασιού από την ψηφιοποιημένη μονάδα του έργου SMARTWINERY.