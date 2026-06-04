SoilMET: Τα εδαφοκλιματικά δεδομένα στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας

Η γεωργία καλείται σήμερα να ανταποκριθεί σε σύνθετες προκλήσεις, όπως η μεταβολή του κλίματος, η αυξανόμενη πίεση στους φυσικούς πόρους και η ανάγκη για πιο αποδοτική χρήση νερού και εισροών. Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το έργο SoilMET, το οποίο αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη υποδομή εδαφοκλιματικών δεδομένων ακριβείας για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Όπως επισημαίνει ο Καθ. Παντελής Μπαρούχας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, συντονιστής του έργου, βασικός στόχος του SoilMET είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αποθετηρίου, όπου θα συλλέγονται, θα οργανώνονται και θα αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν το έδαφος, τις καιρικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές παραμέτρους.

Το έργο αξιοποιεί υφιστάμενο τεχνολογικό εξοπλισμό παρακολούθησης εδαφοκλιματικών συνθηκών, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων αισθητήρων και σταθμών. Μέσα από τη συνδυασμένη χρήση αισθητήρων πεδίου, αγρομετεωρολογικών δεδομένων, δορυφορικών πληροφοριών και εργαλείων ανάλυσης, το SoilMET επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων ακριβείας. Σύμφωνα με τον Καθ. Σπύρο Συρμακέση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κεντρικό στοιχείο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός δυναμικού ψηφιακού αποθετηρίου δεδομένων, το οποίο συνοδεύεται από σύγχρονα εργαλεία οπτικοποίησης, όπως θεματικοί χάρτες, πίνακες και διαγράμματα. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε πολλαπλά επίπεδα χρηστών, από παραγωγούς και γεωπόνους έως ερευνητές και φορείς λήψης αποφάσεων, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε τεκμηριωμένη γνώση και την καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών.

Παράλληλα, το έργο ενσωματώνει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και μετεωρολογικής πρόγνωσης, υποστηρίζοντας τη λήψη πιο στοχευμένων αποφάσεων σχετικά με την άρδευση, τη χρήση εισροών και τη συνολική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας AGRON, το SoilMET μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της γεωργίας ακριβείας και στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά παραγωγικά συστήματα. Η καινοτομία του έργου δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία. Όπως αναφέρει ο Δρ. Ελευθέριος Πετράκης, υπεύθυνος διαχείρισης του έργου από την εταιρεία NEUROPUBLIC, το SoilMET δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα, μέσα από τη συνεργασία δύο ακαδημαϊκών φορέων και δύο επιχειρήσεων. Στόχος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε πρακτικές εφαρμογές με πραγματική αξία για την αγροτική παραγωγή και την τοπική οικονομία.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου, που ολοκληρώνεται στα τέλη του τρέχοντος μήνα, είναι πολλαπλά. Σε οικονομικό επίπεδο, αναμένεται μείωση του κόστους παραγωγής μέσω ορθολογικής χρήσης νερού, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών. Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, το SoilMET συμβάλλει στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών απέναντι σε ακραίες κλιματικές συνθήκες. Παράλληλα, δημιουργεί νέες προοπτικές για την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή αναβάθμιση της υπαίθρου. Μέσα από τη δημιουργία ενός αξιόπιστου οικοσυστήματος εδαφοκλιματικών δεδομένων, το SoilMET επιδιώκει να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική γεωργία, όπου η γνώση και τα δεδομένα μετατρέπονται σε πολύτιμο εργαλείο για τον παραγωγό και την αγροτική ανάπτυξη.

To SoilMET (Κωδικός Πράξης: ΥΠ3ΤΑ-0559981) εντάσσεται στο Έργο «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519, Υποέργο 1 της Δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (ID 16289). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Για περισσότερες πληροφορίες: www.soilmet.gr.