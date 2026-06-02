Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Columbia University ενώνουν δυνάμεις για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση

Η Δυτική Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος μέσα από τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Columbia University, το Columbia Climate School και το Columbia Global Center Athens, η οποία ανέδειξε την περιοχή σε πεδίο μελέτης της ενεργειακής μετάβασης, της κλιματικής πολιτικής και του αναπτυξιακού μετασχηματισμού, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόμους για την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεθνή συνεργασία.

Η συνεργασία περιλάμβανε την υλοποίηση του διεθνούς θερινού σχολείου «The Evolving Climate and Energy Landscape in Greece» στην Κοζάνη και τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Αθήνα, φέρνοντας σε κοινό διάλογο φοιτητές και φοιτήτριες, ερευνητές και ερευνήτριες, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της πολιτείας και στελέχη της ενεργειακής και επιχειρηματικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερο από μια ακαδημαϊκή συνάντηση, η πρωτοβουλία αποτέλεσε αναγνώριση της δυναμικής που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Μακεδονία. Μια περιοχή που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό της μοντέλο και αναδεικνύεται σε πεδίο εφαρμογής πολιτικών, τεχνολογιών και πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου, φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Columbia Climate School συνδύασαν τη θεωρητική κατάρτιση με την επιτόπια μελέτη της ενεργειακής μετάβασης, μέσα από επισκέψεις σε ενεργειακές υποδομές, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φορείς της περιοχής.

Στο διεθνές συνέδριο που ακολούθησε στην Αθήνα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις και τις προοπτικές της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας, στην επιχειρηματικότητα και στις νέες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της πράσινης ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να επισημαίνει ότι μια περιοχή που για δεκαετίες αποτέλεσε το κέντρο της λιγνιτικής παραγωγής μπορεί σήμερα να εξελιχθεί σε κέντρο γνώσης, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, αξιοποιώντας τη μετάβαση ως ευκαιρία για τον παραγωγικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της περιοχής.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, δήλωσε:

«Η συνεργασία με το Columbia University αναδεικνύει τη Δυτική Μακεδονία ως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη. Μια περιοχή που ιστορικά θεμελιώθηκε στα ορυκτά καύσιμα και σήμερα εξελίσσεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο πράσινης μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το να φέρνουμε κοντά φοιτητές και ακαδημαϊκούς από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για να μελετούν από κοινού τη μετάβαση από τις συμβατικές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι μόνο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα. Είναι ενεργό μέρος της ιστορικής μεταμόρφωσης που συντελείται στην περιοχή. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ώστε η Δυτική Μακεδονία να αναδειχθεί σε ένα ευρωπαϊκό και μεσογειακό hub καινοτομίας, ενέργειας και επιχειρηματικότητας, με θετικό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.»

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της συνεργασίας από πλευράς Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενεργειακής Μετάβασης και Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού (ENTRA Lab), ανέφερε:

«Με το εγχείρημα της συνεργασίας με ένα παγκόσμιας φήμης Πανεπιστήμιο όπως είναι το Columbia, επιχειρούμε όχι μόνο να ανοίξουμε ένα παράθυρο εξωστρέφειας στους φοιτητές μας, αλλά και να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα στην τοπική κοινωνία ευρύτερα, ότι με σωστές συμμαχίες και ανοιχτούς ορίζοντες μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία και τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και στον αναπτυξιακό μετασχηματισμό περιοχών που αλλάζουν παραγωγικό μοντέλο.»

Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Columbia University επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν γνώση, συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών πέρα από σύνορα και γεωγραφικούς περιορισμούς. Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή μετάβαση επηρεάζει οικονομίες, κοινωνίες και το μέλλον των νέων ανθρώπων, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων και νέων αναπτυξιακών προοπτικών.