IOC: Στο επίκεντρο διεθνούς εργαστηρίου η αξία της προέλευσης και της πιστοποίησης του ελαιολάδου

Η αξία της γεωγραφικής ταυτότητας και της πιστοποίησης ποιότητας στο ελαιόλαδο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς το International Olive Council (IOC) διοργανώνει στις 11 Ιουνίου 2026 στη Μαδρίτη εξειδικευμένο εργαστήριο με θέμα τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) και τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) στον τομέα του ελαιολάδου. Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία του IOC στη Μαδρίτη, φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από το μέλλον των προϊόντων προέλευσης σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αγορά τροφίμων στρέφεται ολοένα και περισσότερο στη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και την αυθεντικότητα. Το εργαστήριο με τίτλο “Protected Designations of Origin and Protected Geographical Indications: Experiences and Tools” οργανώνεται από τη Μονάδα Οικονομικών Υποθέσεων και Προώθησης του IOC και θα είναι ανοιχτό δωρεάν τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 10:00 έως τις 13:20 ώρα Μαδρίτης, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Η γεωγραφική ταυτότητα ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας

Στην καρδιά της συζήτησης βρίσκεται ο ρόλος που διαδραματίζουν τα σχήματα ΠΟΠ και ΠΓΕ στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελαιολάδου. Σε μια διεθνή αγορά όπου οι πιέσεις από τις μαζικές εισαγωγές, τις απομιμήσεις και τη συμπίεση τιμών εντείνονται, οι πιστοποιήσεις προέλευσης θεωρούνται από πολλούς κρίσιμο εργαλείο διαφοροποίησης. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν πώς τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στη διασφάλιση ποιότητας, στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων, στην προστασία της τοπικής τεχνογνωσίας αλλά και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις αγροτικές περιοχές. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το έργο που υλοποιεί η Εκτελεστική Γραμματεία του IOC σχετικά με τη συλλογή και τη δομή των γεωγραφικών ενδείξεων στον τομέα του ελαιολάδου.

Διεθνείς εμπειρίες από Μεσόγειο και Λατινική Αμερική

Το πρόγραμμα φέρνει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους από βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Ελλάδα, το Μαρόκο και η Αργεντινή.