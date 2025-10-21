Σπ. Πρωτοψάλτης: «Σε πλήρη συντονισμό με την ΠΚΜ για την αναχαίτιση της ευλογιάς»

Συνάντηση εργασίας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 21/10 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη, και στελεχών της Περιφέρειας.

Στόχος της σύσκεψης ήταν ο άμεσος συντονισμός και η εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της νόσου, που παρουσιάζει αυξημένα κρούσματα σε Σέρρες και Ημαθία, με έμφαση στην αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας για τον συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γιώργος Κεφαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Κώστας Τερτιβανίδης, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η Ανθή Λάγιου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η συνάντηση είχε ως στόχο την άμεση ενεργοποίηση και εφαρμογή των μέτρων για την αναχαίτιση της νόσου, η οποία εμφανίζει αυξημένα κρούσματα, ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Ημαθίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης και η ανάγκη για έγκαιρη ανταπόκριση, συμφωνήθηκε η ενίσχυση των ελέγχων στο πεδίο, η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας και η άμεση, στοχευμένη ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Τονίστηκε ότι η καθυστέρηση στην ανίχνευση ή η απόκρυψη ύποπτων κρουσμάτων, καθώς και ο παράνομος εμβολιασμός, συμβάλουν στη διασπορά της νόσου, ενώ καθορίστηκε σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κατασταλτικών και προληπτικών παρεμβάσεων στις πληγείσες περιοχές.

Το Υπουργείο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία όλων — κτηνοτρόφων, κτηνιατρικών υπηρεσιών και περιφερειακής διοίκησης — είναι καθοριστική για την επιτυχία της προσπάθειας. Η καθολική τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, η έγκαιρη δήλωση ύποπτων περιστατικών και η στενή συνεργασία με τις αρχές αποτελούν προϋπόθεση για την εκρίζωση της νόσου.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι πληρωμές αποζημιώσεων για τις πληγείσες εκτροφές. Όλοι μαζί προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες.»