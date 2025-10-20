Επιστολή Σαρόπουλου στον Πρωθυπουργό: Στρεβλώσεις στους δημόσιους βοσκότοπους και διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό απέστειλε ο Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «τις στρεβλώσεις στην κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, για τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών οικονομικών ενισχύσεων των βοσκοτόπων και για τη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η επιστολή, η καθυστέρηση έξι ετών (2019 – 2025) στην εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης οδήγησε σε «τεράστιες οικονομικές διασπάθισης», με δύο κύρια σκέλη: την πλαστογράφηση εγγράφων για δήθεν ιδιωτικούς βοσκοτόπους και τη μαζική αναληθή δήλωση ζωικού κεφαλαίου από κτηνοτρόφους για υπερεκτατικές κατανομές δημόσιων βοσκοτόπων.

Ιδιαίτερη ανησυχία – σύμφωνα με την επιστολή – προκαλεί η κατάσταση στην Κρήτη, όπου σύμφωνα με την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αριθμός των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων και του ζωικού κεφαλαίου υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία εξαετία, χωρίς να συνάδει με την αντίστοιχη παραγωγή γάλακτος. Στον αντίποδα, περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία εμφανίζουν σταθερότητα ή ακόμη και μείωση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων και των ζώων, με πολύ υψηλότερη παραγωγικότητα ανά ζώο.

Το αποτέλεσμα αυτών των στρεβλώσεων είναι η αδικαιολόγητη συγκέντρωση βοσκοτοπικών δικαιωμάτων και ευρωπαϊκών ενισχύσεων στην Κρήτη, η οποία το 2020 απορρόφησε το 82% της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης των βοσκοτόπων σε όλη τη χώρα. Η επιστολή υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και το 2025, σε βάρος των κτηνοτρόφων της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ο Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνει άμεσες λύσεις, όπως η καθολική καταγραφή των ζώων με χρήση microchip και η αυστηρή εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η δικαιοσύνη στη διανομή των δημοσίων βοσκοτόπων και των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την επιστολή του Δρ. Αθανάσιου Σαρόπουλου

Προέδρου Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας στον Πρωθυπουργό