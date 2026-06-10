Στα 500 εκατ. ευρώ η ευρωπαϊκή στήριξη για τα λιπάσματα στους αγρότες – Έως 1,5 δισ. με εθνικές ενισχύσεις

Πακέτο άμεσης στήριξης τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επίτροπος Γεωργίας στο EURACTIV, σε μια προσπάθεια να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας που πλήττεται από την εκτίναξη των τιμών σε λιπάσματα και καύσιμα.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί πάνω από 70% από το 2024, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, της επιβάρυνσης των αγορών ενέργειας και της εφαρμογής του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM). Οι πιέσεις αυτές έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής για τους ευρωπαίους αγρότες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν έχει παρουσιάσει σχέδιο δράσης για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα λιπάσματα και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων. Βασικό εργαλείο στήριξης αποτελεί το αποθεματικό κρίσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), σε συνδυασμό με κρατικές ενισχύσεις των κρατών-μελών.

Ο επίτροπος Γεωργίας ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επιπλέον χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα προστεθεί στα 200 εκατ. ευρώ που παραμένουν διαθέσιμα στο αποθεματικό κρίσης, διαμορφώνοντας συνολική ευρωπαϊκή στήριξη ύψους 500 εκατ. ευρώ. Με την προσθήκη εθνικών ενισχύσεων, το συνολικό πακέτο θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα μεγαλύτερης ευελιξίας στις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων και νέα εργαλεία ρευστότητας για τους παραγωγούς, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η μετάβαση σε πιο βιώσιμα λιπάσματα με παράλληλη ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Ο επίτροπος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σημειώνοντας ότι πολλοί παραγωγοί δυσκολεύονται να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές ή στη μεταποίηση.