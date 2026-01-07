Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα για τους αγρότες – Το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση (βίντεο)

Τα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου ανακοίνωσε την Τετάρτη, 7/1 η κυβέρνηση. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε συνέντευξη Τύπου στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς τα μέτρα αυτά αποφασίστηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη στήριξη του αγροτικού κόσμου, με στόχο την ενίσχυση των παραγωγών, την προώθηση επενδύσεων και τη δικαιότερη κατανομή των επιδοτήσεων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι το 2025 οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασαν τα 3,82 δισ. ευρώ και ότι το νέο σύστημα εξασφαλίζει ότι οι πραγματικοί παραγωγοί θα είναι οι κερδισμένοι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πρόσθετων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον ίδιο, από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί τα 16, τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία και επτά εκτός δημοσιονομικού πλαισίου και κανόνων της ΕΕ. Ο Κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε «μεγάλη ευκαιρία» την πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ενώ υπογράμμισε ότι οι πόρτες του ΥΠΑΑΤ παραμένουν ανοιχτές για διάλογο με τους φορείς των αγροτών.

Τα μέτρα:

1. Ψηφιακές καινοτομίες

Εισαγωγή συστήματος Εθνικής Ιχνηλάτησης προϊόντων, με μοναδικό barcode για κάθε ελληνικό προϊόν, από το χωράφι στο ράφι.

Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία», μέσω νέας εφαρμογής στο myDATA app, με κωδικό QR για άμεση έκπτωση και διαλειτουργικότητα με την ΑΑΔΕ.

Η έκπτωση εφαρμόζεται στην αντλία και η διαδικασία συμψηφισμού για τους πρατηριούχους θα γίνεται σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

2. Χρηματοδότηση και επενδύσεις

2. Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με δανειοδοτήσεις και ενισχύσεις

1. Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ.

2. Αρχική δημόσια δαπάνη: 160 εκατ. ευρώ – υπερδιπλάσια του αρχικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού. Με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

3. Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν:

Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους

Μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου

Καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη

Τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο χρηματοδότησης, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μειωμένες εξασφαλίσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.

4. Φορολογικά και κοινωνικά μέτρα

Μείωση φόρου εισοδήματος για αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, με νέα κλίμακα που ξεκινά από 9%.

Μείωση ΦΠΑ σε λιπάσματα (6%), ζωοτροφές (6%) και αγροτικά μηχανήματα (13%).

Μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ το 2026 και κατάργηση το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Αναστολή και μονιμοποίηση μη καταβολής τέλους επιτηδεύματος για κύριο επάγγελμα αγρότες και αλιείς από το 2023.

Αύξηση επιδόματος μητρότητας στις αγρότισσες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού.

Τροποποίηση κανονισμού ΕΛΓΑ: αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, όριο αποζημίωσης έως 200.000 ευρώ, παρακράτηση βασικής ενίσχυσης σε δύο στάδια για όλους.

5. Ενέργεια και τιμές ηλεκτρισμού

Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» από τη ΔΕΗ: σταθερή τιμή 8,5 λεπτά/kWh για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, επέκταση από 1ης Απριλίου 2026 για δύο χρόνια.

Ελλάδα μοναδική χώρα στην ΕΕ με εγγυημένες χαμηλές τιμές ηλεκτρισμού για αγρότες, ώστε να αποφευχθούν ζητήματα ανταγωνισμού.

6. Αδιάθετοι πόροι και οικολογικά σχήματα

Αναδιανομή αδιάθετων πόρων βασικής ενίσχυσης, περίπου 160 εκατ. ευρώ.

80 εκατ. ευρώ για βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων.

80 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους, εκ των οποίων 40 εκατ. μέσω επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης και 40 εκατ. μέσω οικολογικών σχημάτων.

7. Συμφωνίες και εξαγωγές

Η κυβέρνηση διεκδικεί σαφείς ρήτρες για την προστασία των ελληνικών προϊόντων στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur. 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ προστατεύονται από απομιμήσεις, ενώ προωθείται ανακατεύθυνση επιπλέον πόρων για την ΚΑΠ μέσω Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και Unity Safety Net.



Όπως τόνισε ο Υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, ανεξαρτήτως συμμετοχής σε κινητοποιήσεις, ενώ η κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει τον διάλογο με τους φορείς για διαρθρωτικά ζητήματα, ανάπτυξη, διοικητικά θέματα και νέα ΚΑΠ.

Με αυτό το πλέγμα παρεμβάσεων, η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, δίνοντας σαφές μήνυμα στήριξης προς όλους τους παραγωγούς της χώρας.

