Στα σκαριά νέο Μέτρο 23 για τα έτη 2025 και 2026

Ενισχύσεις για γεωργούς που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή άλλα καταστροφικά συμβάντα που αφορούν τα έτη 2025 και 2026 (αντίστοιχες του Μέτρου 23) προενέκρινε η Κοµισιόν για την Ελλάδα με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν οικονομική στήριξη στους ενεργούς γεωργούς, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Για να είναι επιλέξιμος ένας γεωργός, απαιτείται επίσημη αναγνώριση της ζημιάς από την αρμόδια αρχή, καθώς και αποδείξεις ότι οι απώλειες φτάνουν τουλάχιστον το 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής του, βάσει των τελευταίων τριών ετών ή πενταετίας. Οι ενισχύσεις στοχεύουν κυρίως στους γεωργούς που πλήττονται περισσότερο, με κριτήρια που καθορίζονται από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Το Άρθρο 96α ορίζει το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε κράτος μέλος, το οποίο για τη χώρα μας φτάνει τα 73,5 εκατ. ευρώ για το 2025 και το 2026. Οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΓΤΑΑ και δεν μπορούν να υπερβούν τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 2026 και 2027, αποτελώντας ανώτατο όριο σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

Αναλυτικά το άρθρο 78α του Κανονισμού αναφέρει:

Ενισχύσεις σε γεωργούς για την αντιμετώπιση κρίσεων μετά από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή καταστροφικά συμβάντα

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για την αντιµετώπιση κρίσεων σε ενεργούς γεωργούς που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα ή καταστροφικά συµβάντα. Οι εν λόγω ενισχύσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της αδιάλειπτης γεωργικής δραστηριότητας των εν λόγω γεωργών […] Για την παροχή στήριξης δυνάµει του παρόντος άρθρου απαιτείται επίσηµη αναγνώριση από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους ότι έχει επέλθει φυσική καταστροφή, δυσµενές κλιµατικό φαινόµενο ή καταστροφικό συµβάν, όπως ορίζεται από το κράτος µέλος, και ότι τα εν λόγω συµβάντα, ή τα µέτρα που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/2031 για την εξάλειψη ή τον περιορισµό ασθένειας των φυτών ή επιβλαβών για τα φυτά οργανισµών, ή τα µέτρα που θεσπίστηκαν για την πρόληψη ή την καταπολέµηση νοσηµάτων των ζώων που απαριθµούνται στο παράρτηµα του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής ή τα µέτρα που θεσπίστηκαν σε περίπτωση αναδυόµενης νόσου [..] έχουν προκαλέσει άµεσα ζηµία που οδήγησε στην καταστροφή τουλάχιστον του 30 % της µέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού κατά την προηγούµενη τριετία ή τον τριετή µέσο όρο µε βάση την προηγούµενη πενταετία, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη η υψηλότερη και η χαµηλότερη τιµή. Οι απώλειες υπολογίζονται είτε σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, είτε στο επίπεδο της δραστηριότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης στον σχετικό τοµέα, είτε σε σχέση µε τη συγκεκριµένη έκταση. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η στήριξη που παρέχεται βάσει του παρόντος άρθρου απευθύνεται στους γεωργούς που πλήττονται περισσότερο από φυσικές καταστροφές, δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα ή καταστροφικά συµβάντα, καθορίζοντας τους όρους επιλεξιµότητας µε βάση τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία. […]

Αρθρο 96α

Μέγιστα χρηµατοδοτικά κονδύλια για ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς για την αντιµετώπιση κρίσεων µετά από φυσικές καταστροφές, δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα ή καταστροφικά συµβάντα