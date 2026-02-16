Κ. Μητσοτάκης κατά την υπογραφή με τη Chevron: H χώρα κάνει άλμα – Αναδεικνύεται σε κόμβο εναλλακτικής ενέργειας

Η Ελλάδα κάνει αποφασιστικό βήμα στον ενεργειακό χάρτη, υποδεχόμενη την Chevron σε μια σημαντική συμφωνία για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια μπλοκ, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Οι υπογραφές μπήκαν στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας της Chevron και της Helleniq Energy.

Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας την εταιρεία και τον Αμερικανό πρέσβη, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναμικά με σεισμικές έρευνες σε έκταση μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει την τελευταία δεκαετία, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την περιοχή διαθέσιμη για ανακαλύψεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. «Δεν είναι απλά ένα βήμα. Είναι άλμα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα θα ξεκινήσει σύντομα. Υπογραφή, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες.

Η Ελλάδα πλέον μπορεί να παράξει και να προμηθεύσει φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής. «Όταν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξερεύνησης, έχουμε περίπου 48 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000. Η περιοχή η οποία θα είναι διαθέσιμη για έρευνες στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μια απλή συμφωνία αυτό, αλλά είναι μια τεράστια ώθηση στην στρατηγική μας. Και φυσικά η Ελλάδα καταλαβαίνει πολύ το ρόλο που παίζουν υδρογονάνθρακες σε ολόκληρο το σύστημα και το ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον».

«Η Ελλάδα έχει ήδη την υποδομή έτοιμη για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο και πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι αυτός ο κάθετος διάδρομος θα είναι μια πολύ καλή εναλλακτική στο ρωσικό φυσικό αέριο» ανέφερε και πρόσθεσε πως «δεν θα χρειάζεται άλλο πια να παίρνουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Η συνεργασία με την Chevron και την Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων στέλνει, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη ένα ισχυρό μήνυμα στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα.

Πηγή: ertnews.gr