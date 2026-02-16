Aιφνίδιο κλείσιμο του Ζάππειου ενόψει της έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ

Τη βαθιά απογοήτευσή της και την έντονη δυσαρέσκειά της για το κλείσιμο του Ζαππείου Μεγάρου λίγο πριν από τη διεξαγωγή της έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ, εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).

Πιο συγκεκριμένα η Οργάνωση τονίζει ότι: «Με βαθιά απογοήτευση και έντονη δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαμε την απόφαση για το κλείσιμο του Ζάππειου Μεγάρου μόλις ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή της έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ.

Το ΟΙΝΟΡΑΜΑ δεν είναι μία απλή εμπορική διοργάνωση. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια αποτελεί θεσμό για τον ελληνικό αμπελοοινικό κλάδο, σημείο αναφοράς για την ποιότητα, την εξωστρέφεια και την πρόοδο του ελληνικού κρασιού. Είναι ο χώρος όπου συναντώνται οι Έλληνες παραγωγοί με επαγγελματίες και καταναλωτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου χτίζονται συνεργασίες, ενισχύεται η εικόνα του ελληνικού κρασιού και δημιουργείται πραγματική προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία.

Η αιφνίδια αυτή απόφαση, παρά την ύπαρξη υπογεγραμμένων συμβάσεων και την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων από τη διοργάνωση, συνιστά απαράδεκτη συμπεριφορά της Πολιτείας απέναντι στους Έλληνες επιχειρηματίες. Δημιουργεί σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας μας ως τόπου διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων και υπονομεύει την προσπάθεια εξωστρέφειας ενός δυναμικού παραγωγικού κλάδου.

Ο ελληνικός οινικός τομέας έχει αποδείξει διαχρονικά ότι στηρίζει το ΟΙΝΟΡΑΜΑ και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στηρίζουμε τη διοργάνωση και το ΟΙΝΟΡΑΜΑ, με την ίδια προσήλωση στην ποιότητα και τον επαγγελματισμό που το χαρακτηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Καλούμε την Πολιτεία να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι σε πρωτοβουλίες που προάγουν την επιχειρηματικότητα, την εξαγωγική δραστηριότητα και την εθνική οικονομία. Ο σεβασμός στις δεσμεύσεις και στη θεσμική συνέχεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών».