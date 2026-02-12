Παγκόσμια αγορά μήλων: Με έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών εξελίσσεται η φετινή εμπορική περίοδος

Η παγκόσμια αγορά μήλων βρίσκεται στο κρίσιμο μέσο της εμπορικής περιόδου, παρουσιάζοντας έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών και περιοχών. Υψηλοί όγκοι παραγωγής σε τμήματα της Ευρώπης, μειωμένη διαθεσιμότητα σε άλλες αγορές, αυξημένα κόστη και επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων διαμορφώνουν ένα σύνθετο περιβάλλον για παραγωγούς και εμπόρους, σημειώνει, στην παγκόσμια επισκόπισή της για τα μήλα, η ενημερωτική πλατφόρμα του freshplaza. Σε άλλα κράτη το εμπόριο χαρακτηρίζεται από ισορροπία κι αλλού αναφέρεται περιορισμένη διαθεσιμότητα αλλά και σταθερότητα στις τιμές.

Στη Βορειοδυτική Ευρώπη, χώρες όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο αντιμετωπίζουν έντονη πίεση τιμών λόγω αυξημένων ποσοτήτων. Παρά την καλή ποιότητα των μήλων, η υπερπροσφορά περιορίζει τις ανοδικές προοπτικές σε ό,τι αφορά τις τιμές. Οι προωθητικές ενέργειες στη λιανική στηρίζουν τη ροή των πωλήσεων, αλλά συχνά σε χαμηλά επίπεδα τιμών, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών. Στο Βέλγιο, ιδιαίτερα τα βιολογικά μήλα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διάθεσης λόγω ανομοιογενούς ποιότητας και αυστηρών προδιαγραφών της αγοράς.

Στη Γερμανία, η εγχώρια προσφορά διατηρεί την αγορά σε γενικές γραμμές ισορροπημένη, αν και οι τιμές παραγωγού παραμένουν υπό πίεση. Η Πορτογαλία επωφελείται από καλή σκληρότητα και χρώμα καρπών, αλλά αντιμετωπίζει μικρότερα μεγέθη και έντονο ανταγωνισμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ιταλία, φέτος, αποτελεί την εξαίρεση, με μία από τις μεγαλύτερες σοδειές των τελευταίων ετών και εξαιρετική ποιότητα. Η συνολική παραγωγή ξεπέρασε τους 2,3 εκατ. τόνους, ενώ οι εξαγωγές εκτός Ευρώπης κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ. Παρά το αυξημένο κόστος ενέργειας, εργασίας και μεταφορών, η αγορά εμφανίζει αντοχές, με σταθερές τιμές στη χονδρική και ικανοποιητική απορρόφηση εντός κι εκτός συνόρων.

Στην Ισπανία, η παραγωγή ήταν μειωμένη σε σύγκριση με πέρυσι, όμως πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, ωστόσο οι τιμές άρχισαν να ανακάμπτουν από τον Ιανουάριο, όταν πέρασε την πίεση της συγκομιδής. Η Πολωνία, αντίθετα, βιώνει περιορισμένη διαθεσιμότητα μετά την εορταστική περίοδο, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο τιμών, παρά τη συγκρατημένη ζήτηση.

Πτώση στις ελληνικές εξαγωγές, πρόσθετες πιέσεις στο εσωτερικό από τα εισαγόμενα

Σε ότι αφορά την εικόνα της χώρας μας, η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται από δραστικά μειωμένους όγκους και προβλήματα ποιότητας. Οι ζημιές από τον παγετό της άνοιξης προκάλεσαν σοβαρές απώλειες, με ορισμένους εξαγωγείς να αναφέρουν μείωση αποθεμάτων έως και 80% σε σχέση με πέρυσι. Παρά τη σχετικά καλή ζήτηση και τις ικανοποιητικές τιμές στο εξωτερικό, σημαντικό ποσοστό της παραγωγής αποτελείται από μικρούς ή παραμορφωμένους καρπούς, περιορίζοντας τις εμπορεύσιμες ποσότητες. Οι εξαγωγές, έως τις αρχές Ιανουαρίου, κατέγραψαν αισθητή πτώση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στο εσωτερικό της Ελλάδας, η αγορά περιγράφεται ως στάσιμη, με έντονη παρουσία εισαγόμενων μήλων από Ιταλία και Πολωνία, αλλά και φθηνών ιρανικών προϊόντων, που συχνά διατίθενται ως ελληνικά, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στους εγχώριους παραγωγούς.

Η εικόνα εκτός ΕΕ

Σε παγκόσμιο επίπεδο, χώρες όπως η Ουκρανία, η Βόρεια Αμερική και η Ινδία αντιμετωπίζουν περιορισμένη προσφορά λόγω παγετών, μειωμένων αποθεμάτων ή ελεγχόμενων αποδεσμεύσεων από αποθήκες. Οι συνθήκες αυτές στηρίζουν τις τιμές, αλλά αυξάνουν την αβεβαιότητα ενόψει της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Ενδεικτικά, στην Ινδία οι εξελίξεις χαρακτηρίζονται αντικρουόμενες μεταξύ βορρά και νότου. Η Χιλή συνεχίζει σταθερές εξαγωγές με την Ινδία να αναδεικνύεται σε βασική αγορά ανάπτυξης. Η Αργεντινή ανακάμπτει σταδιακά με κύριο προορισμό τη Βραζιλία, η οποία επικεντρώνεται στην εγχώρια αγορά της, ενώ το Μεξικό συνεχίζει να εξαρτάται έντονα από εισαγωγές, καθώς η τοπική παραγωγή δεν καλύπτει τη ζήτηση. Η αγορά μήλων στη Βόρεια Αμερική ενισχύεται τιμολογιακά, καθώς τα αποθέματα μειώνονται ταχύτερα από το συνηθισμένο. Υψηλές τιμές στη μεταποίηση επηρεάζουν τις αποφάσεις των παραγωγών στα βορειοανατολικά για τη διάθεση προϊόντος, ενώ στα δυτικά οι εκτιμήσεις παραγωγής αναθεωρούνται προς τα κάτω.