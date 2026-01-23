Σκληρό σιτάρι: Εύθραυστη ισορροπία και αντικρουόμενα σήματα από τις διεθνείς αγορές

Σε φάση έντονης αβεβαιότητας παραμένει η διεθνής αγορά σκληρού σίτου στα μέσα Ιανουαρίου, με τις βασικές χώρες αναφοράς να εμφανίζουν αποκλίνουσες τάσεις. Οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται πτωτικά, στον Καναδά επιχειρείται μια περιορισμένη ανοδική αντίδραση, ενώ στην Ιταλία καταγράφεται στασιμότητα στις περισσότερες εμπορικές αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, οι τιμές FOB του Northern Durum υποχώρησαν, εξέλιξη που οφείλεται τόσο στη διόρθωση των τιμών σε δολάρια όσο και στην υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ. Στα λιμάνια του Κόλπου του Τέξας, η τιμή για φορτώσεις Μαρτίου-Απριλίου κινείται πλέον στην περιοχή των 256 ευρώ/τόνο, ενώ από τα λιμάνια των Μεγάλων Λιμνών διαμορφώνεται κοντά στα 265 ευρώ/τόνο.

Αντίθετα, στον Καναδά καταγράφεται συγκρατημένη ανοδική κίνηση. Η τιμή FOB του prime CWAD στο Βανκούβερ ενισχύθηκε ελαφρώς, φτάνοντας περίπου τα 241 ευρώ/τόνο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την αύξηση του κόστους εσωτερικής μεταφοράς από το Σασκάτσουαν προς τα λιμάνια του Ειρηνικού, αλλά και με μια μικρή άνοδο των τιμών χονδρικής εξαγωγής. Στο Τορόντο, πάντως, οι τιμές παραμένουν σταθερές γύρω από τα 238 ευρώ/τόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του USDA, οι καναδικές εξαγωγές σιταριού κινούνται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από πέρυσι, με αύξηση της τάξης του 11% σε ετήσια βάση, γεγονός που λειτουργεί υποστηρικτικά για την αγορά, χωρίς ωστόσο να αντιστρέφει πλήρως τη συνολική πτωτική τάση των τελευταίων μηνών.

Δείκτης Sitagri: -0,16%

Σε επίπεδο χρηματιστηριακών δεικτών, ο ευρωπαϊκός δείκτης τιμών σκληρού σίτου Sitagri υποχώρησε οριακά (-0,16%) την τελευταία εβδομάδα, αντανακλώντας τη νευρικότητα της αγοράς και την απουσία σαφούς κατεύθυνσης. Αντίστοιχα, στο Σικάγο, ο δείκτης Future Durum Wheat σημείωσε μικρή πτώση (-0,20%) σε διάστημα μίας εβδομάδας, παραμένοντας πάντως σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το φθινόπωρο.

Σημαντική παράμετρο αποτελεί και η αγορά μεταφορών. Ο δείκτης ξηρού φορτίου του Baltic Exchange κατέγραψε αξιοσημείωτη ανάκαμψη, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι ναύλοι έχουν εισέλθει σε φάση σταθεροποίησης μετά τη βαθιά διόρθωση του Δεκεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σταδιακά και το κόστος των εξαγωγών σιτηρών.

Ιταλία: Στασιμότητα στις περισσότερες αγορές σκληρού σίτου

Στην Ιταλία, η εικόνα παρουσιάζει μια σταθερότητα, με κάποιες εξαιρέσεις, όπου είχαμε πτωτικές τάσεις αυτή την εβδομάδα. Η πιο έντονη πτώση σημειώθηκε στη Νάπολη, όπου οι τιμές έχασαν από 5 έως και 15 ευρώ/τόνο στο ανώτερο εύρος, σε μια εβδομάδα. Πτωτικά κινήθηκε επίσης το Μιλάνο, κλείνοντας στα 303-308 ευρώ/τόνο. Σταθερή ήταν και η τιμή του εισαγόμενου από την ΕΕ σκληρού σιταριού στην αγορά του Μιλάνου, με χαμηλό στα 285 ευρώ ανά τόνο και υψηλό στα 290 ευρώ. Επίσης, σε Μπολόνια, Φότζια και Μπάρι οι τιμές διατηρήθηκαν σταθερές, αλλά σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες εμπορικές περιόδους.

Συγκριτικά με τη συγκομιδή του 2024 και ακόμη περισσότερο με εκείνη του 2023, οι απώλειες παραμένουν σημαντικές, γεγονός που συνεχίζει να επιβαρύνει το εισόδημα των παραγωγών.

Ειδικότερα, στις 21 Ιανουαρίου 2026, το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Φότζια ανακοίνωσε την τιμή του ιταλικού σκληρού σιταριού για τη συγκομιδή του 2025, με ελάχιστο ειδικό βάρος 79,5-80 κιλά ανά 100 λίτρα και ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μεταξύ 12 και 12,50%, στα 285 ευρώ ανά τόνο στο χαμηλότερο σημείο και στα 290 ευρώ στο υψηλότερο σημείο.

Η Επιτροπή Σιτηρών του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων του Μπάρι συνεδρίασε στις 20 Ιανουαρίου 2026 και κατέγραψε τις τιμές για το εκλεκτό ιταλικό σκληρό σιτάρι, που συγκομίστηκε το 2025, προέλευσης Μπάρι και Μπαρλέτα, Άντρια, Τράνι και της περιοχής της Λουκάνια, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 12,50%, ειδικό βάρος 80 κιλών ανά 100 λίτρα, εκ του εργοστασίου, και χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές κλεισίματος ήταν από 284 έως 289 ευρώ ανά τόνο.

Το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Μπολόνια συνέταξε τον τελευταίο τιμοκατάλογό του στις 22 Ιανουαρίου 2026, όταν κατέγραψε ιταλικό σκληρό σιτάρι λεπτόκοκκο εσοδείας 2025 – που προέρχεται από τον Βορρά – με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 13% και ειδικό βάρος 81 κιλά ανά 100 λίτρα, εκ του εργοστασίου της Μπολόνια και χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές διαπραγματεύτηκαν στα 265 ευρώ ανά τόνο στη χαμηλότερη τιμή και στα 270 ευρώ στην υψηλότερη.