Στη Διαύγεια οι εγκρίσεις για Βιολογικά ύψους 97,5 εκατ. ευρώ και για Κομφούζιο 16,5 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις για δύο νέες εγκρίσεις σε Βιολογικά ύψους 97,5 εκατ. ευρώ και για το Κομφούζιο 16,5 εκατ. ευρώ.

Αυτές οι εγκρίσεις ακολουθούν τις δύο που προηγήθηκαν στις 19/11 για τα Νιτρικά, ύψους 50,6 εκατ. ευρώ και στις 20/11 για τις Σπάνιες φυλές ύψους 15,7 εκατ. ευρώ.

13,1 εκατ. ευρώ για εξισωτική και συνδεδεμένη αιγοπρόβειου

Εν τω μεταξύ ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις πληρωμές ενισχύσεων προς τους αγρότες καταβάλλοντας, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, 13,1 εκατομμύρια ευρώ σε 70.652 παραγωγούς, καλύπτοντας συνδεδεμένες ενισχύσεις και παρεμβάσεις για ορεινές, μειονεκτικές και ειδικά επιβαρυμένες περιοχές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Συνεχίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες, με βάση το νέο μοντέλο ελέγχων, ώστε κάθε ευρώ να καταβάλλεται μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους παραγωγούς.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 13,1 εκατομμύρια ευρώ, στους λογαριασμούς αγροτών, που είχαν υποβάλει συνολικά 70.652 αιτήσεις.

Αναλυτικά:

Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος 2024:

36.945 δικαιούχοι

10,159 εκατομμύρια ευρώ

Παρέμβαση Π3-711 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2024:

22.228 δικαιούχοι

2,212 εκατ. ευρώ

Παρέμβαση Π3-712 σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 2024:

9.724 δικαιούχοι

632.000 ευρώ

Παρέμβαση Π3-713 για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 2024: