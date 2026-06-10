Στη διαβούλευση τα κριτήρια των Σχεδίων Βελτίωσης – Στους 40 βαθμούς η βάση ένταξης (Πίνακες)

Σε δημόσια διαβούλευση έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου τέθηκαν τα βαθμολογικά κριτήρια για τη νέα πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την προκήρυξη ενός από τα σημαντικότερα επενδυτικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη στο πρόγραμμα διαμορφώνεται στους 40 βαθμούς, ενώ σαφές προβάδισμα αποκτούν συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Νέοι Αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι εκμεταλλεύσεις με Τυπική Απόδοση άνω των 40.000 ευρώ, καθώς και οι υποψήφιοι που διαθέτουν αυξημένη οικονομική δυνατότητα για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

Όπως έχει ήδη γράψει το ypaithros.gr, οι διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ αναμένεται να προχωρήσουν το προσεχές διάστημα στη δημοσίευση της πρόσκλησης για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, με μεγάλο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς που σχεδιάζουν επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, υποδομές και τεχνολογίες εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεών τους.

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Σε άτυπη διαβούλευση τα βαθμολογικά κριτήρια της νέας πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης

Σε άτυπη διαβούλευση τέθηκαν τα προτεινόμενα βαθμολογικά κριτήρια της επικείμενης πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης που αφορούν τις Παρεμβάσεις Π3-73-2.1 «Επενδύσεις για την ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης», Π3-73-2.2 «Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος» και Π3-73-2.6 «Επενδύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Τα προτεινόμενα κριτήρια έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (www.agrotikianaptixi.gr), στη διαδρομή: Παρεμβάσεις ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 → Αγροτική Ανάπτυξη → Επενδύσεις (73) → Προσκλήσεις, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους πριν από την έκδοση της πρόσκλησης.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται σε έξι βασικές κατηγορίες κριτηρίων:

• τη δυναμική του υποψηφίου,

• τη δυναμική της εκμετάλλευσης,

• την προτεινόμενη επενδυτική δαπάνη,

• την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης,

• την περιοχή παρέμβασης και

• την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και η επαγγελματική κατάσταση του υποψηφίου, η συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα, το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης, η παραγωγή προϊόντων ποιότητας, η υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η δραστηριοποίηση σε περιοχές προτεραιότητας, η κάλυψη αναγκών που έχουν προσδιοριστεί σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η ωριμότητα των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Όπως και στις προηγούμενες προσκλήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διαμόρφωση αντικειμενικών, πλήρως μετρήσιμων και διαφανών κριτηρίων, ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να είναι σαφής, αξιόπιστη και ελέγξιμη για το σύνολο των υποψηφίων.

Παράλληλα, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος αξιολόγησης και την αποτροπή τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων ένταξης, προβλέπεται ότι κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα επιτρέπεται η μείωση της βαθμολογίας που έλαβε η επενδυτική πρόταση κατά την ένταξή της. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις και τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης που συνέβαλαν στη βαθμολόγηση της αίτησης θα πρέπει να διατηρούνται και να υλοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ώστε να μην επηρεάζεται η βαθμολογία της πράξης.

Η ελάχιστη βαθμολογία για την επιλεξιμότητα των αιτήσεων ορίζεται στους 40 βαθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους μέσω της ιστοσελίδας του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected].

Η άτυπη διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου.